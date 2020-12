WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains smartphones en 2021

Publicité

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de vieux smartphones, WhatsApp ne sera plus accessible à partir du 1er janvier 2021. Une décision qui impacte les deux systèmes d’exploitation principaux sur mobile : iOS et Android.

L’application de messagerie WhatsApp ne pourra malheureusement plus fonctionner sur quelques modèles de smartphones après le Nouvel An. La prise en charge de ces appareils ne sera ainsi plus assurée sur des appareils vieux de plus de 9 ans ou tournant sous une vieille version des OS de Google et Apple. Ce n’est cependant pas une décision anodine de la part du réseau social de messagerie instantanée. Les mobiles tournant sous Windows Phone ne sont par exemple plus supporter depuis le 1er janvier 2020.

WhatsApp sera indisponible sur de vieux smartphones

Ne vous inquiétez cependant pas trop, les modèles touchés par cette mauvaise nouvelle ne sont pas les plus récents. En effet, les smartphones qui ne seront plus pris en charge par WhatsApp à partir du 1er janvier 2021 sont assez anciens. On peut ainsi constater que l’application cessera de fonctionner à cette date sur les iPhone 1, iPhone 3G / 3GS et iPhone 4 ainsi que le Motorola Droid Razr, le HTC Desire, le LG Optimus Black et pour finir le Galaxy SII. La raison de cette incompatibilité est simple, WhatsApp nécessite l’utilisation d’un appareil tournant au minimum sous iOS 9 et Android 4.0.4.

Ainsi, d’autres modèles ne pourront plus utiliser les services de l’application de messagerie si vous n’avez pas mis vos appareils électroniques à jour. Les smartphones suivants ne seront donc plus pris en charge s’ils ne passent pas au minimum à iOS 9 ou Android 4.0.3 au 1er janvier 2021 :

Samsung Galaxy Note 1 ;

Samsung Galaxy S3 et modèles suivants ;

iPhone 4S, 5, 6 et 6S ;

LG Lucid ;

Motorola Droid 4 ;

HTC Sensation et HTC Thunderbolt 4G.

Si vous utilisez un smartphone Apple jailbreaké, sachez que WhatsApp a déclaré que le service d’assistance ne sera pas disponible pour les utilisateurs disposant « des versions modifiées du système d’exploitation de l’iPhone. »

