Vous avez reçu vos cadeaux. C’est une bonne chose, mais peut-être que certains d’entre-eux ne vous plaisent pas. Où alors, vous en avez en double. Donc, il existe l’option de vendre vos cadeaux. Alors, oui il faut passer ce cap, qui n’est pas si simple. On peut ressentir une certaine gêne à le faire. Nous allons partir du principe que vous avez franchi cette étape et vous donner quelques conseils pour vendre en toute sécurité.

Sur le net, il faut se diriger vers les sites connus et reconnus. Ebay, Le Bon coin, Rakuten pour ne citer qu’eux, sont des plateformes sur lesquels, il suffit de s’inscrire pour vendre. L’inscription est gratuite, mais des frais de ventes peuvent s’appliquer. La mise en forme d’une annonce est super simple. En effet, une belle photo, une description soignée, fixer le prix et c’est tout. Il suffit d’attendre votre futur acheteur.

N’oubliez pas d’inclure les frais de port. Il faudra penser à peser votre colis, afin d’appliquer les frais demandés pour le transport. Pas de souci, il y a le choix entre La Poste, DHL, UPS…

Recevoir le paiement de vos cadeaux en toute sécurité

Alors, c’est un point qu’il ne faut surtout pas négliger. La plus utilisée et la solution PayPal. C’est aussi, le plus sécurisé. Cela est vrai dans les deux sens, en effet, vous et votre acheteur avait la possibilité de mettre en place un litige si cela devrait mal se passer.

La solution des points de vente physiques

Si l’aventure internet ne vous branche pas, il existe d’autres solutions en direct. Les enseignes du style Easy Cash sont nombreuses. Cependant, vous risquez d’être déçu sur le tarif proposé pour la reprise de vos cadeaux. Le principe de ces boutiques et de revendre, afin de prendre une marge au passage. Vous aurez compris que, plus le prix de rachat de vos cadeaux est bas, plus la marge pour les enseignes est haute.

Cette solution vous offre l’avantage d’être plus simple pour vous. Pas d’annonce à créer, pas de colis à envoyer, c’est plus direct.

Directement entre particuliers

Si les solutions évoquées jusqu’alors ne vous plaisent pas, il vous reste la bonne vieille façon du direct entre particuliers. Certes, cela limite les choses, mais vous pouvez, par exemple passer par Le Bon Coin, définir une zone géographique proche de chez vous. Ensuite, lorsque vous avez un acheteur pour vos cadeaux, lui donner rendez-vous dans un lieu choisi par vous et par lui.

Quoi qu’il en soit, prenez votre temps, choisissez la solution qui vous convient et restez discret. La vente de vos cadeaux pourrait être mal perçue pour celui ou celle qui vous l’a offert.

Il existe aussi, le don à une association, vous pouvez retrouver notre article sur le sujet.