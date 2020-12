Faire un don à une association pour Noël gratuitement

Publicité

Les festivités de Noël approchent pour la plupart des gens. En cette période de partage qui est Noël, pourquoi ne pas donner faire un don afin de soutenir une association? C’est tellement simple et parfois ludique !

Don gratuit

Il existe une multitude de moyens mis à votre disposition gratuitement qui permet de récolter des dons pour soutenir de nombreuses associations, pourquoi ne pas se lancer pour Noël ? Que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone, il y a forcément un moyen de faire des dons gratuits ! Cela peut se présenter sous la forme de liens affiliés ou bien via des moteurs de recherches. Nous vous avons préparés une liste de ces sites/applications afin que vous puissiez vous y retrouvez !

Ecosia

L’association ECOSIA plante des arbres un peu partout dans le monde. Que ce soit pour l’environnement, les populations ou les économies locales, ECOSIA intervient. Le concept est très simple, il suffit d’utiliser leur moteur de recherche afin de générer des « arbres ». Ces arbres correspondent au nombre de recherches que vous avez faits. Il faut environ 45 recherches pour planter un arbre.

Une extension sur Google Chrome existe afin d’avoir le navigateur en navigateur par défaut. Accédez directement à ECOSIA !

Gooded

Gooded quant à eux, n’est pas une association mais une start-up à vocation sociale. La plateforme collecte des fonds pour des ONG internationales les plus connues et lance en parallèle de nombreuses campagnes. Afin de faire un don, il suffit de se rendre sur le site de Gooded et de créer un compte en quelques secondes, Noël ! Une fois le compte validé, vous aurez le choix entre diverses campagnes de dons. Il faudra alors choisir celle que vous souhaitez soutenir et regarder une publicité. En effet ce sont les annonceurs qui financent les campagnes par le biais des publicités que vous regardez.

A noter que Gooded est disponible sur ordinateur mais aussi sur le Google Play et l’App Store.

Facile2soutenir

Facile2soutenir fonctionne par le biais de partenaires. De nombreux marchands tels que Acer, Airbnb ou Ebay sont partenaires. Afin de pouvoir faire un don, il faudra créer un compte sur le site de Facile2soutenir. Ensuite, il serait mieux de télécharger l’extension disponible sur Google Chrome. Une fois installée, elle ne s’activera que quand vous vous rendrez sur un site partenaire. L’extension vous demandera donc si vous souhaitez activer la collecte sur le site, une partie de l’argent que vous aurez dépensez sur le site partenaire sera reversé à la collecte de votre choix !

A noter que Facile2soutenir est disponible sur ordinateur mais aussi sur le Google Play et l’App Store.

Lilo

Lilo est un moteur de recherche solidaire français. Le fonctionnement est le même que pour l’association ECOSIA. Une fois l’extension ajoutée au navigateur, le moteur de recherche par défaut sera Lilo. Plus vous effectuerez des recherches sur Lilo plus gagnerez de gouttes d’eau. Ces gouttes d’eau représentent votre don, il est possible de choisir l’association que l’on souhaite soutenir. Parmi les associations à bénéficier de Lilo, il y a la SPA, Les Restos du Cœur, WWF France et bien d’autres ! Aucunement question d’argent, juste un reflex à prendre ! Faire un don aujourd’hui est si simple, pourquoi s’en priver surtout pour Noël.

Vous pouvez accédez à Lilo juste ici !

Freerice

Le principe de Freerice est très simple. Il suffit de se rendre sur le site de Freerice et de jouer à des quizz, pour apprendre une langue ou les sciences humaines et tant d’autres ! Il y a plusieurs niveaux de difficultés et différents thèmes. Quand vous répondez correctement à une question, vous récoltez du riz. En plus du riz, une publicité va être générée, qui va déclencher un paiement financier. Dans le jeu, ces paiements sont représentés via les grains de riz, ce sont donc vos dons ! Il ne faut que se détendre et faire des quizz tout en récoltant des fonds pour une association !

A noter que Freerice est disponible sur ordinateur mais aussi sur le Google Play et l’App Store.

Et bien voilà de quoi faire le plein de dons et de les distribuer à tout va tel le Père Noël ! La diversité des supports d’utilisation permet de faire des dons de n’importe où, n’importe quand. Une seule recherche ou quelques grains de riz gagnés peuvent aider de nombreuses causes !