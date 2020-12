LEICA SL2-S – Le nouveau hybride plein format de LEICA

Publicité

La marque allemande LEICA présente son nouvel appareil photo hybride plein format le SL2-S. Créé pour la polyvalence entre photographie et vidéo.

Priorité au mouvement

Le LEICA SL2-S est doté d’un capteur CMOS-BSI plein format de 24 millions de pixels. Conçu pour la photographie en mouvement et à la vidéo dans des conditions de prises de vue les plus variées. Son châssis en magnésium, son capot et son socle quant à eux, sont fraisés en aluminium et font de lui un appareil robuste.

LEICA – SL2-S

Il bénéficie également de la certification IP54 qui lui garantit une protection élevée contre les intempéries et une température minimale de fonctionnement de -10°C. Il est ainsi compatible avec toute la gamme des optiques Leica SL et via des adaptateurs celles des systèmes Leica M, Leica R et Leica Ciné. Doté d’un mode vidéo à part entière filmant en 4K et C4K. Il est également possible de filmer sans la fameuse limite des 29 minutes ! Le design et la fabrication propre font de lui un produit conçu pour durer.

Prix et disponibilités

Le LEICA SL2-S est disponible au prix de 4500€ sans objectifs. Si vous souhaitez vous procurez cette bête, rendez-vous sur le site de la marque !

Publicité