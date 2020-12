Publicité

Les cartes cadeaux et les coffrets de Noël sont des cadeaux incontournables pendant les fêtes. Il est parfois difficile d’utiliser ces cartes et ces coffrets. Parfois, elles sont oubliées au fond d’un tiroir. La revente de cartes cadeaux, de coffrets, de chèques-cadeaux ou de cartes prépayées évite une perte sèche d’argent potentiel.

C’est là qu’intervient la revente de ces cadeaux et ces coffrets. Au lieu de perdre l’argent sur une carte cadeau, ou de devoir acheter des choses inutiles, vous pouvez la revendre, et en tirer du cash. Pour ce qui est des coffrets, le principe est le même.

Mais alors, comment vendre ses cartes cadeaux et ses coffrets Noël ? Il y a plusieurs moyens pour les revendre. Soit vous pouvez passer par des sites de ventes entre particulier, mais un risque existe. Soit via des sites professionnels et sécurisés.

Le premier type de site ne prend pas de frais pour la vente. Le deuxième type de site prendra une commission pour vous protéger (de l’ordre de 12%).

Publicité

Les sites de ventes entre particulier

Les deux sites les plus connus de ventes entre particuliers permettent de vendre des cartes-cadeaux, chèque-cadeaux, cartes prépayées et les coffrets. Ils ne prennent aucune commission, mais n’assurent pas une protection totale ni pour l’acheteur, ni pour le vendeur.

Le Bon Coin

Le premier site français de revente entre particuliers est l’un des moyens les plus connus pour vendre ses cadeaux de Noël, ces cartes-cadeaux et coffrets.

Pourtant, si la vente ne vous coûte rien directement, elle peut être dangereuse. Si l’acheteur est de mauvaise foi, vous devrez faire plusieurs démarches pour obtenir l’argent bloqué par la plateforme (si vous utilisez le paiement en ligne).

Dans ces conditions de pandémie, la remise en mains propres fait peser un risque sanitaire. De plus, le fait de se restreindre à la vente en main propre limite grandement l’éventail d’acheteurs potentiels. Cela influera sur le prix de vente. Vous pourrez également échanger vos cartes-cadeaux, vos chèques, cartes prépayées et vos coffrets.

La plateforme ne prend pas de commission pour le vendeur, mais le vendeur et l’acheteur ne sont pas bien protégés en cas de mauvaises ventes. La plateforme ne garantit ni la valeur de la carte, ni la validité du produit vendu, que ce soit pour un coffret ou une carte prépayée.

Vinted

Tout comme Le Bon Coin, Vinted est l’une des plateformes les plus connues pour la vente de vêtements et d’accessoires en ligne entre particulier.

Pourtant, cette plateforme ne se limite pas à la vente de vêtements. Vous pouvez quasiment tout vendre, que ce soit du sommier jusqu’aux cartes-cadeaux et coffrets. Le site ne facture pas de frais ni de commission au vendeur, cela repose sur l’acheteur.

Quasiment toutes les ventes se font via la livraison, donc en ligne. Le champ d’acheteur est très large (au niveau européen). C’est un avantage important. Vous pourrez aussi échanger vos cartes-cadeaux et vos coffrets.

Publicité

Le site ne prend pas de commission pour le vendeur, mais il demeure un risque pour la vente.

Pour parer à ces risques de mauvais acheteurs, les sites protègent l’acheteur comme le vendeur. Mais de très nombreuses démarches sont nécessaires pour obtenir gain de cause. Et les risques de voir sa carte-cadeau ou son coffret de Noël, non payé et perdu, restent très importants.

Les plateformes spécialisées et sécurisées de revente

De nombreuses plateformes de revente ont vu le jour. Les deux plateformes qui nous intéressent ici sont spécialisées dans la revente ou le rachat de cartes-cadeaux et de coffrets. Ces deux plateformes assurent une sécurité maximale, tant pour le vendeur que pour l’acheteur. Et répondent ainsi à un manque qui se fait ressentir avec les deux sites de ventes ci-dessus.

Sleeping Money

Cette plateforme est le meilleur moyen de vendre ses cartes-cadeaux et ses coffrets non utilisés. Très simple d’utilisation, Sleeping Money vous permettra de revendre vos cartes-cadeaux entre particuliers. Identique à Le Bon Coin, ce site de revente directement entre particuliers procure une protection tant au vendeur qu’à l’acheteur.

Vous pourrez vendre vos cartes-cadeaux, vos coffrets, vos chèques-cadeaux, vos cartes prépayées et vos places de cinéma.

Pour vendre vos cartes et coffrets, il vous suffit de créer une annonce. Pour cela, vous devez renseigner le prix de vente, décrire votre article et ajoutez quelques photos. Vous fixez vous-même le prix de vente de votre carte-cadeau ou coffret ( un simulateur de prix disponible).

Les futurs acheteurs peuvent négocier le prix librement. (via messagerie interne ou directement sous l’annonce public).

C’est au moment de la vente de votre carte, que la présence de Sleeping Money se ressent. Elle aura pour fonction de protéger le vendeur et l’acheteur, en contrôlant la carte et sa validité (montant et date limite d’utilisation). La plateforme renverra la carte, gratuitement, à l’acheteur après validation. La plateforme prendra une commission variable en fonction du prix de vente, tant pour l’acheteur que pour le vendeur.

Le paiement se fait directement sur votre compte en banque, sous 7 jours après la validation de la plateforme.

La plateforme assure la protection du vendeur et de l’acheteur, tout en prenant une commission de l’ordre de 12% en cas de vente. Par ailleurs, elle met en relation les acheteurs potentiels qui ont la volonté d’acheter, avec les vendeurs. Cela permet de vendre plus rapidement et en toute sécurité ses cartes-cadeaux, chèques et coffrets.

C’est aujourd’hui le meilleur moyen de vendre à un prix intéressant sa carte-cadeau, coffret ou carte prépayée, entre particulier.

La Place Des Cartes

La plateforme de vente Place Des Cartes est spécialisée dans le rachat et la vente de cartes-cadeaux ou de chèques-cadeaux. Vous ne pourrez pas revendre vos coffrets ou vos places de cinéma.

En trois étapes, vous connaitrez la valeur de rachat de votre carte-cadeau ou de votre chèque, en fonction de l’enseigne, la valeur faciale, la date d’expiration et le type. La valeur de rachat varie entre 60 à 95% de la valeur du titre. Il vous suffira d’envoyer votre titre à la plateforme.

Le paiement se réalisera soit via virement, Paypal ou chèque cadeau (avec un gain de 5%).

L’avantage de cette plateforme est l’absence d’attente, entre la demande de rachat et la vente. Dès que vous renseignez votre carte-cadeau, le prix indiqué est celui de rachat. Vous obtiendrez votre argent rapidement mais le montant de rachat est souvent inférieur à ce que vous auriez pu obtenir sur d’autres sites.

Avec les quatre sites les plus populaires pour revendre vos cartes-cadeaux, coffrets et chèques, il ne vous reste plus qu’à choisir. Et pourquoi pas, racheter des cartes-cadeaux, coffrets ou places de cinéma pour faire un cadeau ou tout simplement économiser sur l’achat d’un produit.