3 services de VTC pour rentrer le lendemain du réveillon

Cette année, choisissez un service de VTC le lendemain du réveillon ! En raison de la pandémie de coronavirus un couvre-feu est instauré à partir de 20h le soir du réveillon. Il vous serra donc possible de rentrer chez vous à partir du lendemain 6h.

Pour cela, de nombreux services de VTC sont à votre disposition si vous n’avez pas le permis ou que vous ne seriez pas en état de prendre le volant.

Dans cet article, retrouvez des astuces et des noms d’application de VTC pour rentrer en toute sécurité !

Uber : le roi du VTC

Bien entendu, pour rentrer le lendemain du réveillon, nous vous conseillons Uber, l’application VTC Uber est très bien réalisée, facile à utiliser. Vous pourrez retrouver plusieurs offres selon les villes et vos besoins. Uber X, des vans si vous êtes à plusieurs, des berlines etc …

Il vous suffit d’ajouter un moyen de paiement, de sélectionner l’adresse de destination et l’application vous donnera un montant approximatif du montant de votre course. Attention cependant, en cas de fortes demandes, une majoration est mise en place.

Bon point supplémentaire, il vous est possible de payer via Apple Pay et Google Pay pour un paiement rapide !

Kapten, désormais FREE NOW

Kapten à récemment rejoint le réseau FREE NOW, cette entreprise est l’une des leaders de la mobilité urbaine en Europe.

FREE NOW vous proposera des services standards, comme la géolocalisation de la voiture de votre chauffeur attitré, un récapitulatif de déplacement etc..

Autre point positif, si vous comptez à l’avenir refaire appel à un service de VTC, FREE NOW propose un programme de fidélité. Chaque course compte, votre fidélité est récompensée de courses gratuites et d’avantages.

Comme avec Uber il vous sera possible de choisir le mode de transport de votre choix parmi cette sélection :

Marcel : réservez et payez moins cher !

Avec Marcel c’est simple, plus vous réservez tôt, moins vous payez ! La start-up mise en effet sur une stratégie idéale d’optimisation des coûts et des flux.

Mais ce n’est pas tout ! En choisissant Marcel, vous luttez indirectement contre le réchauffement climatique en compensant l’émission carbone de votre trajet à 100 % ! En effet, l’intégralité du Co2 généré par la gamme berline, business van et moto est compensé par la plantation d’arbres.

De plus, l’application propose également un système de fidélité. Que du positif !

Avec ces 3 applications, plus de raisons de ne pas rentrer en sécurité après votre réveillon !