Uber lance son programme de fidélité Uber Rewards en France !

En début de semaine, on vous dévoilait qu’Uber allait bloquer l’utilisation de son service à certains passagers grâce à un système de notation. Aujourd’hui, nous apprenons un nouvel ajout au service, les récompenses. Découvrez dans notre article comment se calcule l’attribution des points et des avantages du programme de fidélité.

La marque de VTC comment à déployer son programme de fidélité Uber Rewards en France. Le principe est très simple, gagner des points de fidélités en utilisant les services Uber et Uber Eats afin de gagner des avantages ou des récompenses. Pour commencer, l’enregistrement au programme de fidélité se fait très simplement sur l’application ou sur le site à cette adresse.

Le système de point de fidélité Uber

Chaque euro dépensé dans un service Uber va vous rapporter entre 1 et 3 points en fonction d’un barème précis.

Tout d’abord, la course Uber Pool ou commande Uber Eats vous rapportera 1 point par euros dépensés.

par euros dépensés. La course Comfort, Access, Green ou UberX, 2 points

Le trajet en Berline et Van, 3 points

Des avantages différents en fonction du nombre de points cumulés

Les points ont un but précis, vous octroyez plus au moins d’avantages. Quatre grades sont atteignables en fonction du nombre de points que vous détenez: Blue, Gold, Platinium et Diamond. Ceux-ci sont le résultat des points accumulés durant une période de 6 mois. Cependant si un grade a été dépassé avant cette période, le nouveau grade sera conservé pour une nouvelle période de six mois.

Les grades en détails avec leurs avantages:

Grade Blue – Entre 0 et 499 points, vous gagnez des frais de livraison Uber Eats gratuits et des avantages sur le site Booking.com.

– Entre 0 et 499 points, vous gagnez des frais de livraison Uber Eats gratuits et des avantages sur le site Booking.com. Grade Gold – Après 500 points cumulés, vous aurez accès un temps de réponse plus rapide du service support, des offres surprises de partenaires ainsi que des réductions sur les services VTC et Eats.

– Après 500 points cumulés, vous aurez accès un temps de réponse plus rapide du service support, des offres surprises de partenaires ainsi que des réductions sur les services VTC et Eats. Grade Platinum – Après 1500 points, vous êtes remboursé plus facilement et avez accès aux meilleurs chauffeurs UberX VIP.

– Après 1500 points, vous êtes remboursé plus facilement et avez accès aux meilleurs chauffeurs UberX VIP. Grade Diamond – Au-delà de 3000 points, un prix fixe pour votre trajet favori ainsi qu’un accès priorétaire aux aéroports.

Alors ? Prêt à cumuler des points par milliers ?