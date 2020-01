Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article. Hier on vous parlait de Facebook, Molotov et Samsung. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d’emojis, Uber et de la reconnaissance faciale !

Les emojis 2020 viennent d’être dévoilés !

Comme d’habitude, le Consortium Unicode, qui gère notamment les emojis à travers le monde, vient de publier les prochains 117 emojis de l’année 2020. Au programme, de l’inclusivité, des nouveaux animaux, de la nourriture et des nouveaux objets. Après de longues années de combat de la communauté LGBT, force est de constater que le résultat arrive petit à petit. En effet, on peut voir arriver les drapeaux et signes transgenres ou même des personnages masculins ou féminins avec un voile de marié(e).

L’Unicode 13.0 introduit également un emoji d’une plante dans un pot, des ours polaires, des mammouths ou même des mouches. Côté nourriture, nous retrouvons le fameux Bubble Tea, l’olive verte… Enfin, le Consortium a également validé l’ajout d’objets comme des rollers, un boomerang ou même un tournevis. Ces nouveaux emojis seraient prochainement disponibles dans la prochaine version d’iOS, Android 11 et au cours de l’année 2020 pour les autres plateformes. Vous pouvez consulter l’ensemble des 117 emojis à travers une vidéo publiée sur YouTube (ci-dessous).

Uber lance son programme de fidélité

Instauré courant 2019 aux États-Unis, le programme de fidélité Uber Rewards arrive enfin en France. Ainsi, vos courses et commandes à travers les services Uber vous offriront des points de fidélité. Plus vous aurez de points, plus vaux obtiendrez d’avantages. Découvrez comment obtenir des points dde fidélité et des récompenses dans notre article Uber lance son programme de fidélité Uber Rewards en France !

Londres déploie la reconnaissance faciale en temps réel

Fort de son statut de capitale européenne (plus pour longtemps #BREXIT) de surveillance au vu du grand nombre de caméras de sécurité implanté en ville, Londres renforce encore un peu plus sa main mise en équipant sa police d’un système informatisé de reconnaissance faciale. Big Brother n’est pas mort et il se renforce encore plus chaque jour. En effet, la ville de Londres dote ses forces de police d’un outil de reconnaissance faciale en direct. Le dispositif, Life Face Recognition, se base sur la technologie de l’entreprise NEC sobrement nommée NeoFace Live Facial Recognition.

Cette nouveauté permettra de rechercher des suspects dans un flot continuel d’informations acquises par les nombreuses caméras de sécurité qui entoure la capitale britannique. Et malgré des inquiétudes grandissantes pour les habitants, la police se veut rassurante affirmant que le système restera transparent aux yeux de la population et respectera la vie privée des habitants de Londres. Malheureusement, l’opacité des services de police internationaux ne joue pas en la faveur de ce nouveau dispositif.

