Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article. Au programme aujourd’hui, Facebook, Molotov et Samsung !

Facebook vous permet d’effacer votre activité

Après le scande Cambridge Analytica, Facebook compte bien redorer son blason quant à la gestion de vos données. C’est pourquoi le réseau social vient de dévoiler un nouvel outil afin de vous permettre de cerner les sites récoltant vos données. En effet, quand vous visitez un site web ou une application, des informations sont peuvent directement être transmises à l’outil Business de Facebook. Cela peut en finalité, permettre au réseau social de mieux cibler les contenus publicitaires ou les publications recommandées.

L’outil permet ainsi de gérer votre Activité en dehors de Facebook facilement. C’est-à-dire que vous pourrez désormais visualiser votre activité transmise par les sites ou applications à Facebook. Plus intéressant, vous pourrez désactiver le partage de vos activités à Facebook et effacer l’historique de celles-ci.

Molotov renaît de ses cendres

Peu après avoir failli mettre la clef sous la porte suite à de mauvais résultats, le service de streaming permettant de regarder la TV gratuitement dépasse les 10 millions d’utilisateurs. Avec une augmentation d’utilisateurs considérable ces deux dernières années, Molotov a vu ses abonnements s’accroître de 82% et le temps passé devant le service de streaming a augmenté de 63% pour la seule année 2019.

Cette remontée est due à des accords signés avec des éditeurs permettant d’accéder à un service de replay grâce à l’abonnement. Mais outre ce service, l’arrivée de Xavier Niel dans le capital de Molotov n’est pas étrangère à sa belle réussite. En effet, le patron de Free, aussi créateur de l’école 42, a obtenu 40% du capital contre la modique somme de 30 millions d’euros.

Le Galaxy Z Flip se dévoile en image !

Introduit en février 2019, le Samsung Galaxy Fold répondait à une prouesse technologique avec son écran pliable. Seulement, il présente quelques défauts notamment au niveau de sa charnière et de son écran qui pouvait casser face aux différents pliages. L’entreprise préparerait son successeur nommé Galaxy Z Flip. Au programme, une évolution majeure au niveau des usages. En effet, alors que le premier ressemblait plus à une tablette une fois dépliée, celui-ci serait plutôt un smartphone classique pliable en 2.

Des visuels officiels viennent d’ailleurs de fuiter de la part de Roland Quandt, journaliste chez Winfuture. Le mobile serait ainsi beaucoup plus compact que les smartphones ordinaires et reprend le concept des téléphones à clapet. Le Samsung Galaxy Z Flip pourrait profiter d’un écran OLED pliable de 6.7 pouces. Il devrait bien sûr être plus costaud que le précédent Galaxy Fold. Son prix reste pour le moment inconnu, mais on imagine qu’il devrait être inférieur par rapport au premier modèle. Enfin, une sortie avec les prochains Galaxy S20 le 11 février est plus que probable.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L'Actu, notre projet vidéo d'actualité rapide sur Twitter et YouTube.

