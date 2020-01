Il y a beaucoup d’icônes dans la pop culture, Ryo Hazuki en fait partie. Yu Suzuki l’un des plus grands créateurs du jeu vidéo, l’a imaginé il y a environ 15 ans. Ce personnage est reconnaissable par tous les amateurs de JV d’un certain âge, dans un temps pas si lointain où SEGA faisait encore du hardware…

Après une campagne Kickstarter plus que réussie, Shenmue fait son retour sur PC et PS4. Aujourd’hui c’est de la version console que nous allons vous parler.

Shenmue, l’enfant prodige de SEGA

Les deux premiers épisodes de la saga sont sortis sur la Dreamcast de SEGA. Les jeux étaient novateurs en leur temps, un véritable monde ouvert avec une réalisation sans équivalence à l’époque. Bref, il n’en fallait pas plus pour créer le mythe. Ayant marqué toute une génération de joueurs, dont le modeste auteur, du présent test. Il y avait énormément d’attente autour de Shenmue 3. Vous comprendrez mieux pourquoi la campagne kickstarter à dépassé les 6 millions de dollars.

L’histoire de ce nouvel opus reprend là ou le second épisode s’arrêtait. Mais attention ne vous attendez pas à découvrir enfin la fin de cette histoire de presque vingt ans. Yu Suzuki a toujours pensé son histoire en 5 épisodes…

Bref que les anciens se rassurent Ryo court toujours après Lan Di pour enfin venger l’assassinat de son père. Pour faciliter la reprise du jeu si vous n’avez pas refait les deux premiers sur Dreamcast ou sur leurs rééditions sur les consoles actuelles. Vous pourrez rattraper le train en marche grâce au résumé vidéo disponible dans le jeu.

Enquête, Dojo, Dodo !

Le concept de Shenmue est basé sur une enquête pour traquer un tueur en cavale. Dans des environnements ouverts, le joueur doit se mettre en quête d’indices afin de remonter vers l’assassin de son père. Le jeu sera entrecoupé de scènes faisant avancer l’histoire. Mais ce n’est pas tout, le héros est un champion de Kung Fu et il profitera de son aventure pour améliorer sa maitrise de l’art martial. Soit via des exercices au dojo, soit par des combats. Mais tout cela nécessite de l’énergie. Notre brave Ryo doit régulièrement manger pour restaurer sa barre de vie. Sinon, il ne fait pas long feu en combat. Pour se restaurer, il faut de l’argent et pour avoir de l’argent, il faut farmer, farmer et encore farmer. Bref dans ce jeu, il faut souvent aller couper du bois pendant plusieurs minutes pour gagner sa vie. C’est vraiment fastidieux et cela ralentit vraiment le rythme du jeu.

Nostalgie aveugle ?

Même si ceux qui ont gouté aux jeux d’époques gardent des étoiles dans les yeux dès que l’on parle de Shenmue. La nouvelle génération ne sera pas aussi conciliante. Très clairement le jeu reste trop collé aux origines de la saga. Cela engendre une mécanique d’un autre âge qui peut être un irritant pour certains. La réalisation graphique est datée, même si c’est loin d’être catastrophique. Les animations faciales sont d’un autre âge.

La bande-son est certainement le meilleur atout du jeu, les thèmes collent parfaitement à l’univers du jeu. C’est vraiment agréable à l’oreille. La maniabilité est quelques peu rigide qui fait tache en 2019.

Conclusion

Faisant partie de la génération Shenmue et amoureux de la SEGA Dreamcast, c’est difficile de dire du mal sur cette série. Très clairement ce troisième opus plaira aux nostalgiques, mais si vous êtes d’une génération plus récente cela risque de vous hérisser le poil.



Loin d’être un mauvais jeu, mais il aura mérité d’être actualisé. Il suffit de regarder Resident Evil. Imaginer le septième épisode avec la jouabilité du 1er ? Personne, c’est bien pour ça que Capcom a refondu totalement son remake du deuxième.

Pour ceux qui voudraient tenter l’aventure, le jeu est disponible sur Amazon ici.