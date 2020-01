Machines virtuelles : Des ordinateurs jetables ?

Si vous avez un peu d’expérience en informatique, vous avez peut-être déjà rencontré ce terme ou y avez déjà été confronté. En effet, les machines virtuelles sont un des meilleurs outils de l’informaticien touche-à-tout. Si c’est encore un principe un peu flou pour vous, cet article est là pour vous introduire à leur fonctionnement.

Il est possible d’utiliser Windows et Linux en même temps !

Machine virtuelle : définition

Ces dernières années, la tendance dans le monde numérique et informatique tourne autour de la virtualisation et de la digitalisation. C’est à dire qu’on essaie de trouver ou de créer l’équivalent virtuel à nos outils, documents, matériels et équipement physiques. En effet, vous utilisez moins un calepin pour prendre vos notes, on favorise les notes sur ordinateur ou sur smartphone ; on envoie moins de courriers, mais plus d’emails. Le papier devient numérique, on stocke les informations sur un disque dur ou dans le cloud et plus dans un classeur. Vous voyez où je veux en venir ? Tout devient virtuel.

Et si on faisait pareil avec un ordinateur ?

Alors une machine virtuelle, c’est exactement ce que dit son nom. C’est une machine, dans ce cas un ordinateur, que l’on a dématérialisé pour le rendre virtuel. On peut apparenter cela à une « simulation » de composants matériels qui servent de base à notre machine virtuelle. Dans la langue des informaticiens, on entend plus souvent le terme « VM », soit les premières du nom anglais, « virtual machine ».

Pour vous introduire aux termes techniques, on appelle émulateur le logiciel qui permet de simuler la présence de composants matériels nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur classique (processeur, carte graphique, mémoire vive, carte réseau, espace disque…). Exactement comme un émulateur de jeux vidéos rétros ! Les émulateurs les plus populaires sont VMWare et Virtualbox, des leaders de la virtualisation.

Ainsi, on peut adapter les caractéristiques et capacités de ces derniers en fonction du système ou des performances souhaitées pour chaque machine virtuelle. Évidemment, les performances de ces machines dépendent des ressources de votre ordinateur, que vous leur aurez allouées. Il est donc intéressant de savoir que cette allocation de ressources est gérable par l’utilisateur, c’est à dire vous ! Vous pouvez alors décider d’accorder plus ou moins de ressources à une machine virtuelle en fonction des besoins de celle-ci. Et comme elles sont virtuelles, on peut en créer à l’infini, tant que votre matériel le supporte !



Par la suite, si vous souhaitez vous initier à la création et l’utilisation des machines virtuelles, n’hésitez pas à lire notre article détaillé sur le sujet.