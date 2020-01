Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur YouTube. Au programme aujourd’hui, Avast, Google et la connectique de vos smartphones !

Avast revend vos informations personnelles

Depuis quelques années, la protection des données personnelles devient de plus en plus importante à l’ère numérique. De nombreuses entreprises comme Google ou Microsoft en parlent souvent. Seulement, il semblerait que ces derniers sont également de gros acheteurs des données comportementales des utilisateurs d’Avast, un antivirus connu de tous. Elles peuvent notamment contenir votre historique de navigation, d’achat… Motherboard, à l’origine de cette découverte précise toutefois qu’il ne s’agit pas ici d’Avast directement, mais d’une de ses filiales, Jumpshot.

La vente de ces données comportementales s’élèverait à des millions de dollars. L’entreprise déclare donner la possibilité de choisir des « niveaux de confidentialité » à ses utilisateurs. Par ailleurs, elle précise également avoir arrêté d’utiliser les données collectées par le biais des extensions de navigateur depuis décembre 2019. En attendant, vous pouvez toujours supprimer tous les logiciels Avast et utiliser d’autres alternatives.

Google fait payer ses requêtes à la police

En effet, on apprend que Google va désormais facturer l’accès à vos données par la police. Les services de police américaine font souvent appel à Google pour obtenir certaines données concernant les smartphones Android.

Une demande qui peut varier entre 45$ à 245$. Google justifie cette mesure par la couverture des frais engendrés par les différentes procédures. Malgré tout, on apprend aussi que lors d’urgence ou d’affaire liant un mineur, Google ne facturera pas sa prestation.

Une monétisation des services qui engendre des avis partagés aux États-Unis. Quand certains États s’inquiètent de ce programme, d’autre tel que le Minnesota ne s’en inquiète pas plus que ça et vont jusqu’à trouver les tarifs responsables. Une initiative qui pourrait bien ouvrir une porte d’entrée pour que les autres géants de la Silicon Valley laissent l’accès à leurs données moyennant finance.

Vers une standardisation de la connectique de votre mobile

Après un échec en 2009, le parlement européen réfléchit encore une fois à mettre en place une connectique identique pour recharger vos smartphones. Une harmonisation problématique pour certains constructeurs comme Apple, qui souhaiterait garder son port lightning. Le projet législatif est cependant déjà approuvé, il n’a désormais plus qu’à être adopté par le conseil européen. Découvrez plus d’informations sur le sujet dans notre article Une connectique universelle pour nos smartphones ?

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Avast, Google et les connectiques smartphone. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Découvrez ici la Pause Café précédente à propos de la 5G, Uber et Apple !