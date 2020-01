Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur YouTube. Au programme aujourd’hui, Uber, 5G et Apple iMac !

La 5G, un futur désastre écologique

La 5G, on en attend à tout va, mais quelles seront les conséquences de l’instauration de ce nouveau réseau ? Que ce soit d’un point de vue écologique ou sanitaire, un grand nombre de questions se posent et c’est pourquoi on vous en dit plus par rapport à ce sujet dans notre article 5G : Pourquoi il faut s’inquiéter.

Uber va bannir les utilisateurs en fonction de leur notation

Ce 24 janvier, Uber dévoilé au journal Libération, la mise en place d’une nouvelle fonction de notation en France. Celle-ci a pour vocation de mettre sur un pied d’égalité les chauffeurs et passagers. Pour cela, le service de VTC va donner la possibilité aux chauffeurs de noter le comportement des passagers qu’ils transportent. Apprenez en plus sur le processus de bannissement ou les critères de notation dans notre article dédié au blocage de l’utilisation d’Uber à des passagers.

Un iMac pliable ? Apple y penserait !

Après les smartphones pliables (Galaxy Fold, Mate X ou le future Galaxy Z Flip) mais aussi le lancement d’un PC pliable, le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, c’est au tour d’Apple de réfléchir à un iMac pliable.

En effet, un récent brevet tend à confirmer la réflexion d’un Mac pliable qui aurait été conçu dans une seule et même dalle en verre. Cet iMac serait doté de courbe généreuse pour laisser dépasser une partie à l’avant, l’emplacement certain d’un clavier. Mais le brevet indique que cette même zone à l’avant du Mac serait adapté pour permettre à un MacBook de venir se greffer derrière pour ne laisser dépasser que le clavier.

Le pied comprendrait les composants, le rendant ainsi bien plus léger. Quant à l’écran, il sera pliable sur lui-même pour en faire un iMac portable. Une nouveauté qui risque malheureusement de ne jamais voir le jour, comme bon nombre de brevets d’Apple. Mais que l’on se le dise, le design de l’iMac est voué à changer. Que ce soit dans un futur plus ou moins proche, son changement de form factor est une certitude.







Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour de Uber, réseau 5G et Apple iMac pliable vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Découvrez ici la Pause Café précédente à propos de Tinder, Boston Dynamics et Byte (Vine) !