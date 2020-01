Des rencontres Tinder sécurisées, Vine de retour avec Byte et le robot-chien de Boston Dynamics – La Pause Café

Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur YouTube. Au programme aujourd’hui, Tinder, Vine / Byte et Boston Dynamics !

Tinder sécurise vos prochaines rencontres !

La célèbre application de rencontre Tinder souhaite sécuriser au maximum vos expériences dans son application et lors de vos rendez-vous. C’est pourquoi l’entreprise va déployer trois grosses nouvelles fonctionnalités. Chasse au catfishing (faux-profil), harcèlement et bouton d’urgence, découvrez comment Tinder sécurise vos prochaines rencontres dans notre article.

On en apprend plus sur la Microsoft Surface Neo

Après avoir été arrêté par Twitter en 2017, Dom Hofmann, le créateur de Vine, revient sur le devant de la scène avec Byte, une application quasi similaire à son aîné.

Pour se démarquer, Byte reprend le concept de Vine. 6 secondes et pas une de plus pour se filmer ou filmer la scène de votre choix. De plus, si vous voulez visionner une vidéo Byte, il faudra télécharger l’application pour la visionner. Pour le moment, seulement cette méthode fonctionne. Il est donc inutile de cherche à envoyer un lien à vos contacts pour qu’ils visionnent votre dernière création.L’application Byte permettra à ses utilisateurs de télécharger toutes les vidéos qu’il juge intéressantes.

Une arrivée dans le marché des applications remarquée mais risquée face au mastodonte que représente TikTok. En effet, l’application vient récemment d’enregistrer 1,5 milliard avant 2020. Byte, peut compter sur les anti-TikTok pour se frayer une place dans le partage de vidéo mais cela sera-t-il suffisant ? Seul l’avenir nous le dira.

Le robot-chien de Boston Dynamics est programmable !

Après avoir commercialisé son robot-chien Spot en septembre dernier, Boston Dynamics met à disposition son code source. L’entreprise précise que le kit de développement permettra aux développeurs tiers de « créer des contrôles personnalisés, intégrer les informations des capteurs dans des outils d’analyse de données et concevoir des commandes qui étendent les capacités de la pateforme d’origine ». Une bonne façon en soi de booster les capacités du robot avant l’arrivée du bipède Atlas. L’entreprise en a aussi profité pour annoncer une conférence le 12 et 13 mai 2020 à Boston afin de « réunir les fournisseurs de capteurs, les développeurs de logiciels et les utilisateurs finaux« .

On espère que les actualités du jour autour de Tinder, Byte et Boston Dynamics.

