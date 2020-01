Une connectique universelle pour nos smartphones ?

Le parlement européen réfléchi a imposer une seule et même connectique pour recharger nos appareils mobiles, mais laquelle et pourquoi ?

Quelle connectique choisir ?

Aujourd’hui, le micro-USB (voué à disparaitre), l’USB type C, et le port constructeur lightning d’Apple, sont les ports les plus utilisés.

L’idée du parlement européen est de standardiser un seul connecteur, pour des raisons environnementales, mais aussi pratiques.

Cependant la logique voudrait que l’USB type C devienne la norme ! L’USB-C connaît une belle expansion, et s’intègre maintenant dans de plus en plus d’équipements, notamment sur les pc portables.

Halte au gaspillage !

L’idée du parlement mettrait un terme à cette quête complexe et épique qu’est de trouver le bon chargeur en soirée !

Les anciens chargeurs finissent à la poubelle, ce qui générerait plus de 51 000 tonnes de déchets. Grâce à cette mesure, la réduction des déchets serait importante et nous permettrait aussi d’économiser les ressources de notre planète !

Une idée qui ne plaît pas à tout le monde.

A terme un seul connecteur sera choisi. Pour le géant à la pomme, cette idée est une entrave à l’innovation plutôt qu’un encouragement !

Apple défend son port lightning. Il soulève que si une connectique unique est choisie, les consommateurs devront jeter leurs anciens chargeurs afin d’en acquérir un correspondant à la norme. Bien sûr cela engendrera un pic de production de déchets. Mais est-ce que le profit à long terme sera plus intéressant que le modèle actuel ?

Pour quand ?

Il s’agit là d’un projet entamé au parlement européen. Même si le parlement à déjà eu des idées de ce genre, en 2009 déjà, la Commission européenne a déjà réfléchi a une solution pour harmoniser les chargeurs des téléphones.

Le projet législatif est approuvé. (550 voix, 12 contre, et 8 abstentions). S’il est adopté par le conseil, les États membres auront deux ans pour transposer ces règles en droit national. Les fabricants eux auront un délai supplémentaire d’un an pour s’y conformer.

L’Union européenne pourrait tout de même mettre en place des mesures contraignantes pour garantir la compatibilité des appareils portables avec un seul type de chargeur.