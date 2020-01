Avant de vous parler de NZXT et de vous expliquer pourquoi le KRAKEN n’est pas que le monstre aux longues tentacules, parlons gaming. Le gaming est une industrie bien plus que prolifique ces derniers mois, depuis l’arrivée de gros acteurs, EA, Sony et bien d’autres. Vous l’avez peut être remarqué mais à la rédaction l’opinion est très partagée. D’un côté certains rédacteurs ne jurent que par le logo vert de chez Microsoft. De l’autre Sony a encore une place dans leur cœur. Et entre ces deux mondes, vient se glisser le vrai gagnant, le gamer ultime. Celui qui n’a pas peur et pour qui jouer en 4K n’est pas synonyme de crash. Je veux bien entendu parler de l’unique et légitime gagnant de la course au gaming, le gamer PC.

PC Gaming Master Race, NZXT au devant de la scène

C’est toujours l’occasion de comparer qui a le meilleur PC, alors qu’en réalité il faudrait déjà en prendre soin. Et par en prendre soin, j’entends ne pas laisser surchauffer son processeur, ne pas laisser la poussière s’installer.

Pour ce faire, il suffit d’investir un petit peu plus et voici comment allonger la longévité de son ordinateur. Tout d’abord avant de le monter choisir un boitier adapté, correctement ventilé. Ensuite ne pas le mettre dans un endroit trop propice à la poussière. ensuite mettre des composants corrects. C’est ici qu’arrive NZXT, non contents de proposer des composants de qualité, c’est aussi avec une nouvelle gamme de refroidisseurs qu’ils arrivent au devant de la scène.

KRAKEN Z Series – Un bijou à mettre sur son bureau

Avec la dernière nouveauté de la marque, Les Z63 et Z73, les deux refroidisseurs vont pouvoir en mettre plein la vue aux fans. Ces deux modèles sont donc faits pour s’adapter à la taille de votre boitier. Le premier étant plus petit d’un ventilateur que le Z73, il est aussi moins cher de 30€ sur les prix affichés.

Cette nouvelle gamme de refroidisseurs a une spécificité, elle comporte un petit écran sur sa base, permettant d’afficher une image de son choix. C’est un outil pratique car il permet d’afficher la température directement dessus. Il est également possible d’y afficher uniquement une image de son choix, sachant que toutes les couleurs sont possibles.

Pour ne pas compliquer la tâche, NZXT garde toujours l’utilisation facile de ses refroidisseurs. Il suffit de poser le socle sur le processeur et de visser les 4 coins. La tête de pompe sera fixée sur la base du socket et fonctionnera correctement dès qu’elle se verra branchée. Pour information le branchement se fait directement sur l’alimentation. La pâte thermique est quant à elle, déjà pré-appliquée et rien n’est à ajouter.

Le système de ventilateurs silencieux permettra au PC d’éviter les bruits inutiles. C’est bien souvent le cas lors d’une utilisation passive, pas de bruits avec la gamme KRAKEN…

La série Z des KRAKEN est disponible dès maintenant à 279,99€ pour le Z73 et 249,99€ pour le Z63.

Contrôler son image avec CAM

Afin d’avoir toujours un retour optimal des capacités du PC, il vous faut un moyen de contrôle. Le logiciel mis à disposition par NZXT, CAM permet de tout contrôler.

C’est donc l’occasion d’upgrade son outil de jeu ! Pour être sûr qu’il ne cédera pas à la chaleur de sitôt

KRAKEN X Series – Une mise à jour discrète

La série X voit également ses produits améliorés. En proposant non seulement un meilleur refroidissement mais des effets visuels différents aussi.

Pour les contrôler, tout comme les KRAKEN série Z, il suffit d’aller jeter un coup d’œil au logiciel CAM et tout sera intuitif. La différence entre ces trois modèles est la taille des ventilateurs, le système de pompe reste le même. Mesurez consciencieusement la place dont vous disposez dans votre boitier et à vous de jouer.

La série X est disponible dès maintenant à 129,99€ pour le X53, 149,99€ pour le X63 et 179,99€ pour le X73.