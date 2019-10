Le Lenovo Thinkbook 13S, allie tout ce qu’un notebook DOIT posséder ! Lenovo a en effet intégré toutes les exigences qu’un travailleur mobile souhaite en une machine, parfaitement équilibrée !

Configuration

Processeur : Intel Core i5 8265U – 1.6 Ghz / 3.9 Ghz turbo.

Design / Connectiques

Esthétique

Concernant le design, le Thinkbook reste sobre, mais tellement élégant, grâce à sa conception en aluminium, qui fait de lui une pièce respirant la légèreté, et la robustesse!

A l’ouverture, on remarque que l’intérieur est identique au design extérieur, l’aluminium est totalement présent. Il possède un avantage certain, c’est que le métal ne laisse aucune marque de doigts.

Le clavier est simple, mais les touches tombent relativement bien sous les doigts.

Le bouton d’allumage, associé au lecteur d’empreinte digitale, sont idéalement placé. De plus la LED d’état encercle simplement le bouton d’allumage!

Le reste de la surface est elle aussi constituée d’aluminium. On notera cependant la présence discutable de plastique constituant le cadre de l’écran. L’aluminium fait que de ce notebook, un compagnon léger, mais qui arbore un design très professionnel, et démontrant une grande qualité de conception, tout en restant moderne et élégant.

L’identité de la marque se note par une gravure à l’intérieur du pc dans un encadré vertical, en bas à droite. Le même sigle est présent sur le capot du notebook et se situe au même endroit. Nous retrouvons aussi 4 patins permettant donc la stabilisation et le maintien de l’ordinateur.

Par ailleurs les dimensions de l’ordinateur ( 307,6 x 216,4 x 15,9 mm) et son poids de 1.32 kilogramme font de cette machine un compagnon solide et facile à transporter!

Le clavier rétroéclairé blanc est très confortable !

Clavier / Touchpad

Les Notebook, Lenovo Thinkbook 13, se veulent être parfaitement adaptés aux besoins professionnels, le clavier doit avoir une ergonomie remarquable. On retrouve ici un clavier rétroéclairé blanc avec 3 intensités de rétroéclairage. Le clavier est confortable, et les touches se ressentent, sans pour autant être désagréables à l’utilisation.

Elles restent néanmoins légèrement bruyantes lors d’une utilisation rapide. Au quotidien le clavier et plutôt facile à prendre en main, et la prise de note ou la rédaction est assez simple. Cependant il ne possède pas de pavé numérique de par son format Notebook. De même le touchpad s’avère d’une excellente qualité, et assez précis!

Sur le côté droit deux ports USB 5Gb/s

Sur le côté gauche, il y a les ports alimentation, Hdmi, Usb-C et jack

Connectiques

Passons aux connectiques de ce produit ici suffisantes pour un notebook!

En effet sur le coté gauche nous avons le port d’alimentation, une prise HDMI port USB-C et une connectique Jack.

De l’autre côté nous retrouvons simplement 2 ports USB-A, en 5Gb/s , dont un Power Delivery qui permet d’alimenter un appareil jusqu’à 100 W

Un écran de bonne qualité

Un point qui n’est pas négligeable pour un tel produit, c’est son écran.

Ici le Lenovo Thinkbook arbore un écran aux bords fins, (5,5mm), au format 13 pouces, et le tout sur une résolution Full HD (1920×1080).

La dalle IPS et son traitement antireflet vous assurent une utilisation complète, peu importe l’angle ou la réflexion de la lumière.

Le rendu des couleurs et du contraste, obtenu garce au HDR est bluffant !

Performances

Concernant les performances générales du Lenovo thinkbook, celui-ci est équipé d’un processeur Intel Core i5-8265U couplé à 8Go de Ram.

la gestion graphique est assurée par le chipset graphique du processeur, et le stockage est garanti par la présence d’un SSD NVMe M.2 Opal2 de 256 Go.

L’utilisation de ce notebook, est très plaisante, le démarrage de Windows est hyper rapide, et les applications légères et moyennes se lancent sans délai, et je n’ai remarqué aucun ralentissement !

Après l’avoir utilisé pour effectuer des tâches comme de la bureautique classique jusqu’à la consultation de contenus 4K ou le démarrage de logiciels lourd, les quelques ralentissements rencontrés sont tout à fait acceptable pour de gros logiciels !

De plus, l’expérience utilisateur est parfaite!

Le refroidissement est plutôt bien optimisé, même si le ventilateur de l’ordinateur et bruyant à pleine charge

Un très bon score PC Mark pour ce Notebook signé Lenovo

Pour ce qui est des performances globales en bureautique, nous avons exécuté le logiciel PC Mark 10 permettant d’obtenir des résultats chiffrés à partir d’un certain nombre d’actions comme l’ouverture de programmes etc. Nous avons obtenu un score final de 3710 représentants d’assez bonnes performances générales

Le SSD M.2 Opal2 n’a aucun souci pour lire et écrire les données !

Pour ce qui est des performances disques, nous avons obtenu des performances de 1737 MB/s en lecture et 1156 MB/s en écriture. Un très bon résultat pour un SSD possédant la technologie NVMe assurant de très bonnes performances globales.

Les hauts parleur situé sous le machine sont légèrement inclinés

Audio

Pour la partie audio, Lenovo à cherché à être le plus discret possible. En effet, on remarque que les haut-parleurs se trouvent sous la machine, orienté légèrement sur le côté, comme la plupart des machines. À l’écoute, on remarque que le rendu sonore s’avère convaincant. Bien qu’un notebook ne soit bien sûr pas destiné en premier lieu au multimédia.

Le Thinkbook, vous permettra de regarder votre série/film avec un rendu sonore d’assez bonne qualité, mais préférez un casque/écouteur pour plus de basses, le Thinkbook n’étant pas très à l’aise sur ce point.

Autonomie

Le Thinkbook possède une sacrée endurance, mais ne surpasse pas énormément ses concurrents. En effet, en utilisation bureautique/multimédia, l’ordinateur arrive à atteindre les 9-10 heures d’autonomie qui le classe quand même dans la catégorie des endurants.

Cela s’explique en partie par les composants présents à l’intérieur. En effet, les processeurs appartenant à la gamme « U » représentent des processeurs faibles consommations.

Il faut reconnaître que cette autonomie est excellente pour les utilisateurs en déplacement, permettant de continuer l’utilisation malgré l’absence de prises.

Cependant la batterie se draine assez vite lorsque l’utilisation passe en multimédia ou à l’ouverture de gros logiciel.

Conclusion

Au final, le Lenovo Thinkbook 13 S frôle la perfection.

En effet, il dispose de nombreux avantage comme son design, son utilisation en mobilité, où encore son écran de qualité.

Un petit point négatif . Le cadre d’écran en plastique, dommage lorsque l’on constate que l’ensemble du Pc est réalisé en aluminium!

Pour moi cela reste un machine qui a des atouts pour se démarquer de la concurrence.

La plupart des fonctionnalités, et les qualités requises sont présentes dans cette machine, qui conviendra parfaitement dans le milieu professionnel uniquement.

C’est pourquoi je recommande ce produit aux travailleurs souhaitant une machine équilibrée, et facile à transporter !

Disponibilité et Tarif

Le Thinkbook 13 S est disponible dès maintenant sur le site Lenovo, il est disponible en 4 versions :



– I5-8265U, 256Go SSD, 8Go Ram, au prix de 864,00 €

– I7-8565U, 256Go SSD, 8Go Ram, au prix de 979,00 €

– I5-8265U, 512Go SSD, 16Go Ram, au prix de 1 039,00 €

– I7-8565U, 523Go SSD, 16Go Ram, au prix de 1 129,00 €

Vous pouvez vous les procurer ici !

Points positifs Matériaux utilisés

Fintion

Performance

Transport Points négatifs Cadre d'écran en plastique

Le son pourrait être meilleur

Ventilateur bruyant à pleine charge Acheter sur Lenovo