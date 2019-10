LIFESABER : L’accessoire de camping qui pourrait vous sauver la vie

Le camping ou la randonnée sont des activités communes, mais il ne faut pas oublier qu’elles peuvent être dangereuses. Si vous aimez vous aventurer dans la nature, vaut mieux partir équipé, car on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Le LIFESABER est compact et détiendrait beaucoup plus d’éléments que vous ne pourriez en transporter.

LIFESABER : Un outil qui en remplace beaucoup

Le LIFESABER se compose d’un assez grand nombre d’éléments, malgré sa petite taille. On retrouvera une sirène d’alarme, une lampe torche (qui fait aussi lanterne et signal stroboscopique), un port de recharge USB et une batterie remplaçable, ce qui permet la recharge de différents éléments. Il dispose aussi d’un bouton de panique (qui active le signal stroboscopique et l’alarme en même temps), ou un bouton SOS qui envoie des messages avec une coordonnée GPS à certains contacts depuis un smartphone.

Cet outil peut disposer de deux ajouts supplémentaires, qui permettront soit d’avoir une sorte de briquet à plasma (résistant aux conditions météorologiques), soit un purificateur d’eau afin de créer de l’eau potable. Chaque élément peut être acheté séparément, en duo, ou le LIFESABER peut être acheté sans.

Jamais à court de batteries

Sa batterie peut-être rechargée de deux manières différentes. Une manière plus lente, qui consiste en simplement faisant tourner la poignée du LIFESABER, ou une manière plus rapide, qui consiste à ouvrir et fermer la poignée comme une manivelle. La batterie peut-être rechargée en 15 et 3 minutes successivement, ce qui est en soi assez rapide pour sa durée d’utilisation.

Cela permet notamment à l’utilisateur de ne jamais être à court de batteries, et de pouvoir recharger tous ses appareils électroniques, et notamment son smartphone pour effectuer des appels d’urgence, mais aussi de pouvoir allumer un feu pour se réchauffer, avoir accès à de l’eau potable, pouvoir se faire remarquer par le son où la lumière, mais aussi faire peur aux bêtes sauvages.

Le LIFESABER est un outil qui pourrait réellement vous sauver la vie. Avec une batterie inépuisable, il conviendra à tous ceux qui aiment s’aventurer dans la nature !

Si ce produit vous intéresse, il est disponible sur Kickstarter à prix exclusif depuis ce lien.