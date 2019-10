DEVONthink 3 quand le top devient sublime

DEVONthink est probablement l’application que j’utilise le plus (après mon logiciel de Mail et mon navigateur Internet), et ce depuis plusieurs années. C’est une application géniale pour garder tous les fichiers et dossiers dont vous avez besoin (GED). Et qui permet, entre autres, d’y faire des recherches.

Alors quand cette application a droit à une mise à jour majeur, je dois vous en parler…

Description

Je vous avais déjà parlé de DEVONthink il y a quelques années. Tout ce que j’en avais dit est toujours vrai. Mais en mieux !

Il n’y a pas seulement son design qui a été revu, mais toutes les fonctions ont été améliorées. D’autres ont été ajoutées. Je ne pourrais pas vous en faire la liste complète, c’est trop long, et vous la trouverez sur le site de Devontechnologies, malheureusement en anglais…

Installation DEVONthink 3

Après installation de la nouvelle version de DEVONthink, il faut récupérer la (ou les) base(s) précédente(s). Ça se fait relativement vite, tout dépend du poids de la base. Ensuite, vous vous retrouvez en terrain connu. Mais avec des choses en plus, comme les nouvelles fenêtres latérales personnalisables.

Ou les looks plus personnalisables…

Un nouveau menu apparaît, avec plusieurs fonctions : enregistrement audio ou vidéo, capture d’écran, du web, ou importation d’une fenêtre du navigateur avec mise en page, ajout de tags, et choix du format d’enregistrement (RTF, archive web, markdown…).

Catalina

La mise à jour majeure de macOS, Catalina, me faisait un peu peur, mais DEVONthink 3 y est parfaitement à l’aise.

Et puis l’éditeur est très réactif et a déjà proposé de petites mises à jour.

En plus, il y a un forum en anglais (mais avec une partie en Français) pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin, ou en cas de problème. DEVONTECHNOLOGIES a une communauté d’utilisateurs très impliqués qui sont toujours prêts à offrir leur aide et à proposer des améliorations.

Bilan

Pour moi, le bilan est donc fortement positif ! Je l’utilise depuis plusieurs années et je suis encore loin de pouvoir l’utiliser au maximum de ses possibilités !

DEVONthink_3

C’est une application extrêmement puissante et capable de fonctionner avec d’autres applications et même automatiquement !

Le top ! Et elle est toujours compatible avec la version iOS et iPadOS !

DEVONthink_3

Achat

Il existe 3 versions, la version pour tous, DEVONthink 3 au prix de 99 $ (environ 44 €) et DEVONthink 3 Pro à 199 $ (environ 178 €) et la version serveur Web au prix de 499 $ (environ 446 €).

Vous pouvez bien sûr utiliser la version de démo avant de passer à l’achat…

Pour Application incroyable

Tout ce qu’on peut faire

Automatisation

Intégration avec d’autres applications Contre Pas de version Windows