Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour parler des sorties cinéma de la semaine, que vous avez peut-être prévu de voir ce week-end. Que vous alliez au cinéma seul, en famille ou entre amis, voici nos quelques propositions. Vous pourrez aussi retrouver dans un autre articles les sorties cinéma de la semaine: Scandale, Bad Boys for Life, Le Photographe…

Jojo Rabbit – une satire anti-nazi à travers les yeux d’un enfant

Type: Comédie dramatique

Taika Waititi (Vampires en toute intimité, Thor: Ragnarok) signe avec Jojo Rabbit, adapté du roman Le Ciel en Cage de Christine Leunens, une satire anti-haine. Il nous conte l’histoire de Johannes, enfant allemand solitaire, endoctriné par le nazisme et n’ayant pour ami imaginaire nul autre que Adolf Hitler. Un jour, il découvre dans les murs de sa maison une jeune fille juive. Il va apprendre à la connaître et elle va même lui faire requestionner son nationalisme aveugle…

Avec: Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson…

Le Lion – le duo Boon-Katerine part en mission d’espionnage

Type: Comédie, espionnage

Romain est médecin en hôpital psychiatrique. Il compte parmi ces patients un certain Léo Milan dit « Le Lion« , qui prétend être un agent secret… Un jour, la femme de Romain se fait enlever et ce dernier va faire s’évader Léo afin qu’il puisse l’aider à la retrouver. Mais Romain fait-il le bon choix ? Léo est-il réellement un agent secret ou est-il réellement fou ?

Avec: Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra…

Les Traducteurs – Une énigme sous tension autour d’un livre phénomène

Type: Thriller

Pour la sortie du dernier volet de l’un des plus grands best-seller de la littérature mondiale intitulé Dedalus, 9 traducteurs du monde entier sont enfermés dans un luxueux manoir sans aucun contact possible à l’extérieur pour éviter toute fuite. Néanmoins, un hacker publie les 10 premières pages de ce roman sur Internet et menace l’éditeur de publier la suite s’il ne lui renverse pas une somme colossale. Une question obsède: qui est le hacker ?

Avec: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Alex Lawther, Frédéric Chau…

La Voie de la Justice – Un réquisitoire contre la peine de mort

Type: Drame, Biopic

Ce film nous conte l’histoire vraie de Bryan Stevenson, avocat qui, après avoir étudié à l’université de Harvard, se rend en Alabama. Il veut y défendre des personnes condamnées à mort. Aidée d’une militante, Eva Ansley, l’une de ses premières affaires est celle de Walter McMillian, un homme condamné à mort pour le meurtre d’une jeune fille de 18 ans. Bryan devra tenter de défendre son client et de lutter contre le racisme de son époque.

Avec: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson…

Cuban Network – espionnage en Floride

Type: Thriller, espionnage

L’éclectique Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper, Doubles vies…) nous revient cette fois-ci avec un thriller d’espionnage. Inspiré de l’histoire vraie des Cuban Five, ce film, situé dans les années 1980 et 1990, nous propose de suivre cinq espions cubains infiltrés à Miami. Leur mission: démasquer des groupes terroristes anti-Castro responsables d’attentats sur Cuba…

Bonne séance à tous !