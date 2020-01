Test-XP-PEN Note plus- Un carnet numérique indispensable

XP-PEN, spécialisé en tablettes graphiques nous offre la possibilité depuis quelques années de nous ouvrir aux multiples aspects du monde du dessin numérique. La gamme de produits proposée permet de s’exprimer sans contraintes, que l’on soit dessinateur amateur ou graphiste professionnel. En effet, la série Déco pro primée en 2019 est parfaite pour tous les niveaux de création tandis que la gamme Artist conviendra aux plus pointilleux. Pour les plus nomades et adeptes du crayonné express il y a le Note plus. Un note pad intelligent et prometteur à moins de 100 €. Nous l’avons testé.

Présentation

Le XP-PEN Note plus se présente sous la forme d’un carnet à la couverture gris clair. Son toucher est agréable et rappelle les couvertures de cahier d’école. Ses dimensions de 245 x 176 x 15 mm font de ce carnet numérique un élément facilement transportable. Au déballage, nous trouvons le Note plus équipé de son bloc-notes de feuilles de taille A5. Nous trouvons également un stylet sans batterie, une mine de remplacement, un câble de charge magnétique et le guide de démarrage rapide. Son principe est simple, il suffit de dessiner ou écrire sur le bloc papier de façon naturelle. Le Note plus numérise et transmet le crayonné sur le téléphone ou la tablette connectée.

Stylo sans batterie et chargeur magnétique du Note plus

Intérêts du Note plus

Les utilisateurs du carnet connecté trouveront plusieurs intérêts à l’utilisation du note pad. En premier lieu, le XP-PEN Note plus utilise un moteur de reconnaissance de l’écriture manuscrite. Celle-ci apparait directement à l’écran et peut être d’une simple commande, transformée en caractères d’imprimerie. Nous trouvons donc un gain de temps important pour par exemple transmettre un mail d’après une note manuscrite. Le Note plus fera également la distinction entre un dessin et des caractères d’écriture. Il faudra cependant avoir une écriture soignée pour que celle-ci soit bien interprétée.

Reconnaissance de l’écriture manuscrite, sensible à la qualité calligraphique.

Une autre fonction intéressante est sa capacité de mémoire et son autonomie. En effet, la batterie lithium-ion de 1000mAh permet une autonomie annoncée de 50 jours en veille. La charge s’effectue en seulement 2h30 à l’aide d’un contacteur magnétique. De plus, il suffit d’ouvrir ou fermer le Note plus pour activer la mise en veille automatique. Une fois ouvert celui-ci pourra stocker 50 pages de notes hors ligne. Ces données se synchroniseront une fois l’application dédiée reconnectée.

L’application Note plus

Un autre point intéressant à noter est son application dédiée. En effet une fois installé, l’application XP-Pen Note plus, disponible sur les stores Apple et Android permet un large choix créatif. Nous pouvons donc numériser une écriture manuscrite et la partager. Il est également possible de changer de couleur de trait ou de texture de crayonné afin d’avoir un rendu optimal. Les formats d’exportation JPG, PNG et GIF sont pris en charge pour un partage direct sur les réseaux sociaux. Nous avons de plus beaucoup apprécié la possibilité de générer une vidéo accélérée du processus créatif et de la partager. Un stockage dans le cloud permet de stocker une bonne partie de son travail pour le terminer au moment plus adéquat.

Dessin en direct et possibilité de créations

En conclusion

Le Note plus de XP-PEN est un outil facile à vivre. Le stylet est confortable et l’utilisation du format A5 est un plus pour retravailler les créations une fois numérisées. De plus, la reconnaissance de l’écriture est rapide et relativement efficace. Les écritures en pattes de mouches ou de « médecin » seront elles moins fidèlement retransmises. Il faudra cependant bien relire les interprétations de l’algorithme, celui-ci mélange de temps en temps certains mots. Le gain de temps constaté et l’optimisation de l’application dédiée font de ce note pad XP-PEN Note plus un auxiliaire de travail ou de loisirs facilement indispensable.

