Prise en main XP-PEN Deco Pro : Le dessin numérique

Fondée en 2003, XP-PEN est une entreprise spécialisée en tablettes graphiques numériques. Reliée à un écran ou autonomes celles ci reproduisent fidèlement chaque crayonné pour un travail de qualité. Nous retrouvons une gamme complète et adaptée à tout niveau de compétence. La Deco pro Small que nous allons présenter en fait partie. A moins de 100 Euros elle offre une belle alternative aux tablettes graphiques du marché pour le dessin ou la retouche photo.

Deco Pro Small et son stylet passif.

Présentation de la Deco Pro S

La Deco Pro est une tablette graphique équipée d’un stylet passif sans piles. C’est un concentré de technologie pour tous les amateurs de dessin et retouche photo.

Ce qui surprend au déballage est la finesse et la qualité d’assemblage des matériaux. Nous trouvons bien emballé la tablette graphique avec sa surface de travail de 23 X 13 cm pour la version S et ses commandes de raccourcis et molette de contrôle.

Nous trouvons aussi le stylet passif lové dans son écrin ainsi que huit pointes de rechange. De quoi voir venir.

Également compris dans ce packaging un câble USB/USB_C et deux adaptateurs USB/USB C et micro USB afin de pouvoir se connecter sur le maximum de supports.

Et au fond de la boîte, un mode d’emploi rapide et un gant de dessin permettant de ne pas interférer involontairement avec la surface de travail de la tablette.

Cette Deco Pro à été primée dès sa sortie Good design 2019 et RedDot award 2019. Elle est présentée en 2 tailles. La Pro Small de 35 X 20 cm et le modèle Medium 40 X 23 cm pour une épaisseur allant de 1.65 à 0.7 cm.

Une surface sensible

Nous trouvons sur cette deco Pro une surface de travail agréable. 8,192 niveaux de pression pour une résolution de 5080 dpi.

Stylet passif

Le stylet passif sans piles est très réactif. le crayonné sera influencé par la pression du stylet sur la Deco Pro. Il sera également sensible à l’angle d’approche de la mine interchangeable.

Les deux boutons physiques du stylet correspondant aux clics gauche et droit de la souris tombent naturellement sous le doigt.

Les commandes de raccourcis présents sur la tablette peuvent être utilisées en droitier ou gaucher.

Également la double molette servant de pavé tactile est réactive. Un coup de main est à prendre pour maîtriser toutes ces commandes. Celles ci deviennent rapidement instinctives et s’avèrent très efficaces.

les applications compatibles

La tablette Xppen est compatible avec la majorité des applications de dessin numérique et de retouche photo.

Chacun trouvera donc son support de travail en fonction de ses choix techniques. Rappelons cependant que cette tablette androïd peut, grâce à ses adaptateurs fournis être utilisée sur plusieurs supports.

L’application Sketchbook est disponible gratuitement sur le Play Store. Le choix de pinceaux est complet et n’est pas trop lourd pour une utilisation sur smartphone.

Pour les photographes appréciant les retouches de qualité, Adobe Photoshop reste référent dans ce domaine.

surface de travail de la Deco pro

En conclusion

XP-PEN propose une gamme complète et adaptée à un public professionnel et amateur.

La Deco pro Small est un concentré de précision et de technologies proposé à moins de 70 Euros. Elle est l’auxiliaire de dessin numérique passif que nous devrions tous avoir chez nous.

Vous trouverez également des promotions sur le site à l’occasion des Black XP-PEN Days.