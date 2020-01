Comme chaque vendredi, nous vous proposons un rendez-vous hebdomadaire sur les séances cinéma de la semaine. Si vous avez prévu d’aller dans les salles obscures seul, en famille ou entre amis, mais que vous n’avez pas encore fait votre choix, ne vous inquiétez pas ! Voici quelques propositions de nouveaux films. Nous vous proposons également en fin d’article de consulter les films sortis la semaine dernière et encore à l’affiche.

Scandale – Un biopic dans l’ère #MeToo

Type : Biopic, Drame

Dans ce nouveau film de Jay Roach (réalisateur entre autres à l’origine des deux premiers Austin Powers), scénarisé par Charles Rudolph (The Big Short), nous retrouvons les sublimes Charlize Theron, Margot Robbie et Nicole Kidman. Il nous raconte l’histoire vraie de plusieurs femmes travaillant pour Fox News et qui décident de briser la « loi du silence » à propos du harcèlement sexuel…

Bande-annonce YouTube de Scandale

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part – Un drame familial tiré du livre d’Anna Gavalda

Type : Drame, Romance

Ce drame réalisé par Arnaud Viard, avec notamment Jean-Paul Rouve, Elsa Zylberstein ou encore Suzanne Clément, nous parle d’une réunion familiale à l’occasion des 70 ans de Aurore. Ses quatre enfants sont venus et l’un d’entre eux va prendre une décision qui va changer leur vie…

Bande-annonce YouTube de Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

Bad Boys For Life – Le duo de flic mythique est de retour

Type : Action, Comédie

Pour la troisième fois, nous retrouvons Will Smith et Martin Lawrence derrière leurs personnages de policiers Marcus Burnett et Mike Lowery. Après Michael Bay, le duo revient sous les commandes du duo belge Adil El Arbi & Bilall Fallah. Après avoir pris chacun leurs distances et alors qu’ils s’approchent de la retraite, le duo de flics se reforme pour une ultime affaire…

Bande-annonce YouTube de Bad Boys For Life

Le Photographe – Un film poétique touchant

Type : Romance, Drame

Et pour terminer, voici un drame romantique indien de Ritesh Batra. Repéré aux festivals du cinéma de Berlin et de Sundance, ce film met en scène Raphi, un jeune photographe, qui rencontre Miloni, une jeune femme qui appartient à la classe moyenne de Bombay. Un jour débarque la grand-mère de Raphi, qui presse son petit-fils pour qu’il se marie. Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Raphi et peu à peu, ce qui ne devait être qu’une mascarade va devenir réalité…

Bande-annonce YouTube de Le Photographe

Alors ? Quel film allez-vous voir au cinéma ce week-end ?

La semaine dernière, nous vous présentions 4 nouveaux films. Ainsi, vos cinémas accueillaient un film historique,1917, se concentrant sur l’histoire de deux soldats britanniques durant la Première Guerre mondiale. A cela se rajoutaient deux comédies françaises : Selfie, film présentant les différents vices de la technologie ; Une Belle Équipe retrace l’histoire d’un coach forcé d’entrainer une équipe de football féminine. Pour finir, The Grudge revenait pour une énième fois sur vos écrans de cinéma afin de vous faire frissonner de peur.

Plus d’infos et bandes-annonces sur les films de la semaine dernière juste ici: 1917, The Grudge, Selfie…