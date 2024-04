Test – Manette Kishi V2 USB-C : Du gaming à emporter

De nos jours, le mobile s’impose de plus en plus dans le milieu du jeu vidéo. Les studios investissent de plus en plus sur ce segment et le cloud gaming essaie également de se faire sa place. C’est pour cela que les marques commencent désormais à proposer des manettes pour votre mobile. C’est le cas de la Kishi V2 USB-C que nous allons vous présenter aujourd’hui.

Unboxing

Avec la manette Kishi V2 USB-C, nous retrouvons un packaging simple, petit et absent de toutes fioritures. À l’intérieur de la boîte, c’est en effet le strict minimum qui est présent. En plus de la manette, bien installée dans sa mousse, deux petits pads en caoutchouc sont présents. Ces derniers, situés de part et d’autres de l’emplacement réservé au smartphone, permettrons de protéger au mieux votre joujou tactile.

Design de la manette Kishi V2 USB-C

La manette Razer Kishi V2 USB-C intègre tout le nécessaire pour jouer facilement et rapidement. Compatible Apple et Android, grâce à son port USB-C, une grande variété de smartphone seront donc compatibles. L’installation du smartphone se fait aisément, mais il faudra cependant enlever la coque pour faciliter cette dernière. Les finitions sont excellentes, tout comme la prise en main. Nous retrouvons bien entendu tous les boutons que l’on s’attend à avoir sur une manette.

Razer s’accorde même le rajout de deux boutons supplémentaires, présents sous les gâchettes L1 et R1. Ces derniers seront attribuables via l’application Razer Nexus. Pour finir sur le design de cette manette, il est important de noter la présence d’un port USB-C. Ce port permettra de recharger votre téléphone lors de longues sessions de jeux ou encore de jouer sur votre PC avec cette dernière.

Performances d’utilisation

La plupart des jeux sont compatibles en plug-and-play avec cette manette Razer Kishi V2 USB-C. Pour les autres, la manette sera toujours utile grâce au Virtual Controller Mode. Ce dernier, disponible grâce à l’application Razer Nexus, permettra d’attribuer des actions tactiles aux boutons et joysticks de la manette. De ce fait, globalement tous les jeux sont donc compatibles. Pour les jeux compatibles complètement avec la manette, l’expérience de jeux se rapproche d’une partie sur console. De plus, avec une latence ultra-faible le confort de gameplay se rapprochera sans souci d’une expérience standard sur console ou ordinateur.

Si l’envie vous prend de jouer à de gros jeux, il vous sera possible d’accéder à vos bibliothèques Steam, Epic Games ou autre grâce au cloud gaming. À noter que l’application Razer Nexus vous permet d’avoir une interface regroupant tous vos jeux installés sur votre téléphone et disponible sur certains services de cloud comme Xbox.

Conclusion sur la manette Kishi V2 USB-C

Que vous soyez sur iPhone (iPhone 15 / iPhone 15+) ou Android, la manette Kishi V2 USB-C s’adaptera facilement pour vous permettre de jouer n’importe où. La prise en main est très bonne et se fera sans aucun soucis une place dans votre sac de voyage. Le seul petit défaut que je peux noter, pour un produit portable, c’est l’absence de petite pochette de transport.

Parlons maintenant du tarif. Disponible dès aujourd’hui sur Amazon au prix de 119€, il fait partie de la fourchette haute du marché. C’est un point assez important à noter. Razer étant habitué à proposer des produits bien plus chers que la concurrence, c’est un bon point pour la marque qui commence à s’aligner à la concurrence.

Produit disponible sur Razer Kishi V2 - Contrôleur de jeu mobile USB-C pour iPhone et Android (boutons d'action méca-tactiles, D-Pad, sticks analogiques, prise audio 3,5 mm, faible latence, RVB) Noir

Voir l'offre 119,99 €