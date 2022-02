Steam Deck : un outil permet de voir les jeux compatibles de votre bibliothèque Steam

Il ne reste plus beaucoup de jours avant la sortie du Steam Deck. La console portable de Valve approche ainsi à grands pas, mais des questions persistent. En effet, beaucoup de joueurs se demandent quels jeux de leur bibliothèque Steam seront compatibles avec cette dernière. Bonne nouvelle, l’outil CheckMyDeck vient les aider à découvrir ses titres jouables sur la console. Si cela vous intéresse, découvrez dans notre article un petit tutoriel pour comprendre comment tout cela marche.

Voici les jeux Steam de votre bibliothèque compatibles avec le Steam Deck

Internet continue à être une mine d’or pour trouver des outils bien pratiques. Pour les joueurs ayant commandé le Steam Deck et qui s’apprêtent à la recevoir pour sa sortie le 25 février 2022, un site web bien pratique vient de faire son apparition : CheckMyDeck. Alors que les joueurs doivent aujourd’hui vérifier à la main ou via une liste exhaustive les jeux compatibles avec la console portable, ce site vient rendre la chose beaucoup plus facile en analysant votre bibliothèque Steam.

Pour faire simple, CheckMyDeck va venir scanner votre bibliothèque Steam grâce à votre Steam ID afin de déterminer en quelques secondes les jeux compatibles avec le Steam Deck. Quelques étapes sont tout de même de la partie afin d’arriver à ses fins.

Voici un rapide tutoriel pour utiliser CheckMyDeck :

Rendez-vous sur le site officiel de Steam ;

Connectez-vous à votre compte ;

à votre compte ; Cliquez ensuite sur votre nom d’utilisateur en haut à droite ;

en haut à droite ; Sélectionnez Afficher le profil ;

; Copiez l’URL de votre profil ;

Collez-le sur le site suivant ;

Copiez ensuite le Steam64 ID ;

Collez-le ensuite sur le site CheckMyDeck.

Le site affiche ainsi les jeux de la façon suivante : en vert, les titres 100 % compatibles et vérifiés par Steam ; en jaune, ceux étant jouables ; en rouge, ceux non supportés par le Steam Deck ; et en gris, ceux dont le sort est encore incertain.

