PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en mars 2022

Avec la fin du mois de février, Sony est venu annoncer les jeux gratuits pour PS4 et PS5 du PlayStation Plus pour le mois de mars 2022. Les abonnés pourront ainsi ajouter à leur bibliothèque et jouer aux quatre jeux suivants : Ghost of Tsushima: Legends ; Ghostrunner ; Arc Survival Evolved ; et Team Sonic Racing.

Les jeux PS4 et PS5 offerts en mars 2022 grâce au PlayStation Plus

En ce mois de février 2022, Sony est venu faire plaisir aux joueurs en offrant le multijoueurs en ligne du PlayStation Plus durant le week-end de la Saint-Valentin. Ils ne pouvaient cependant pas profiter des jeux gratuits du mois. Maintenant que la fête des amoureux est passée et que mars 2022 est à quelques jours de nous, Sony vient de publier un billet de blog dévoilant les jeux offert via le PlayStation Plus pour le mois à venir :

Ghost of Tsushima: Legends – PS5 et PS4 ;

Ghostrunner – PS5 ;

Arc Survival Evolved – PS4 ;

Team Sonic Racing – PS4.

Si ces jeux PlayStation Plus de mars 2022 ne vous disent rien, voici une rapide présentation de chacun d’entre eux. Pour commencer, Ghost of Tsushima: Legends (PS5 et PS4) est un mode multijoueur en coop et en ligne du jeu éponyme. On y retrouve des missions à deux joueurs basés sur l’histoire du jeu ; des missions de survie à quatre joueurs ; et le nouveau mode Rivaux.

Ghostrunner (PS5) est de son côté un jeu d’action dans un univers post-apocalyptique où vous devez gravir une tour armée d’une épée futuriste. L’agilité est donc de mise afin de rester en vie et tuez tous vos ennemis. Nous retrouvons ensuite sur le PlayStation Plus en mars 2022 le jeu de survie multijoueur Arc Survival Evolved dans lequel vous êtes plongé sur une île peuplée de dinosaures ; mais aussi le jeu de course Team Sonic Racing

En plus de cela, les abonnés au PlayStation Plus pourront profiter de GTA Online gratuitement à partir du 15 mars 2022 pour une durée de 3 mois. Pour rappel, ce jeu est tout simplement la version multijoueur de GTA V.

