PlayStation Plus : le multijoueur en ligne est gratuit pour le week-end de la Saint-Valentin sur PS5 et PS4

Sony vient de sortir une arme intéressante pour le week-end de la Saint-Valentin : une petite opération commerciale à propos du PlayStation Plus. La firme nippone a en effet annoncé la possibilité de jouer gratuitement en ligne du 12 au 14 février. Bien évidemment, il est nécessaire d’avoir les jeux multijoueurs pour pouvoir s’affronter à distance avec sa moitié… ou avec ses amis pour les célibataires. Découvrez plus d’informations sur cette offre exclusive dans notre article !

Gratuité du PlayStation Plus du 12 au 14 février pour la Saint-Valentin

Pour les plus joueurs, la Saint-Valentin peut aussi rimer avec jeux vidéo. Bonne nouvelle, Sony veut vous permettre de profiter du week-end en amoureux qui arrive pour les possesseurs de PS5 et PS4. L’entreprise vient en effet d’annoncer que le multijoueur de vos jeux favoris sera gratuit du 12 au 14 février 2022. Même si cet avantage est vendu sous le nom PlayStation Plus, vous ne pourrez pas profiter de tous les avantages liés à cet abonnement. En d’autres termes, seul le multijoueur en ligne sera gratuit, et non les jeux offerts du mois de février.

Jouez ensemble pour ce week-end de Saint Valentin 💙



Le multijoueur en ligne sur PS4 et PS5 sera accessible sans abonnement PlayStation Plus, du 12/02 à 00h01 au 14/02 à 23h59 : https://t.co/Po3lOLHb0N pic.twitter.com/Z0dKSX9pfd — PlayStation France (@PlayStationFR) February 10, 2022

Vous l’aurez donc compris, Sony souhaite vous permettre de partager une expérience multijoueur accompagnée de votre moitié sur PS4 ou PS5. À noter, le service de jeu en ligne du PlayStation Plus ne sera offert que durant une période de 48 heures, soit du 12 février 00h01 au 14 février 23h59. Dans son trailer annonçant ce week-end de gratuité, PlayStation France prend comme exemple le célèbre jeu Fall Guys. N’oublions tout de même pas qu’il est payant et 100 % en ligne… Il est donc déjà nécessaire d’avoir un abonnement PlayStation Plus pour en profiter…

Sans grande surprise, ce week-end de gratuité pour le multijoueur en ligne du PlayStation Plus est une petite opération commerciale bien rodée. Sony espère via cet évènement raviver la flemme des joueurs PS4 et PS5 ayant auparavant passé leur temps en mode multijoueurs sur d’anciens jeux vidéo, mais aussi fédérer des utilisateurs de ces consoles qui n’ont pas encore sauté le pas sur cet abonnement emblématique et indispensable pour un grand nombre.

