Apple met à jour les AirTag pour lutter contre le pistage

En 2021, Apple est venu démocratiser les dispositifs de suivi, alias les trackers, en commercialisant les AirTag. Ces petits dispositifs en forme de bouton permettent ainsi de retrouver des objets perdus grâce au réseau Localiser de la firme à la pomme. Cependant, cela a aussi entraîné des dérives malveillantes. En effet, ces produits pouvaient être utilisés par certains utilisateurs afin de pister des gens à leur insu. Face à cette situation, de plus en plus préoccupante, Apple vient de réagir en apportant plusieurs changements via une mise à jour des AirTag.

Les AirTag évoluent pour lutter contre le pistage

Dans un communiqué officiel, Apple est finalement venu corriger certains problèmes inquiétants concernant l’utilisation de ces AirTag, principalement le pistage. La firme américaine est ainsi venue annoncer l’arrivée d’une mise à jour logicielle visant à mettre en œuvre de nouveaux avertissements de confidentialités lors de la configuration d’un AirTag afin de contrecarrer les utilisations malveillantes.

Ce nouvel avertissement viendra ainsi montrer noir sur blanc à quel identifiant Apple est lié l’AirTag ; le fait que l’utilisation pour suivre des personnes sans leur consentement est un crime dans certaines régions du monde ; et que les forces de l’ordre peuvent demander des informations d’identification concernant le propriétaire du tracker.

Textuellement, l’avertissement (traduit de l’anglais) déclare : « AirTag est lié à votre Apple ID. AirTag est destiné uniquement à suivre les objets qui vous appartiennent. Utiliser AirTag pour suivre des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde. AirTag est conçu pour être détecté par les victimes et pour permettre aux forces de l’ordre de demander des informations d’identification sur le propriétaire. »

Au passage, Apple est venu annoncer la correction d’un bug de Localiser affichant un avertissement « Alerte d’accessoire inconnu » provoqué par les AirPods. Cela avait en effet semé la confusion chez certains utilisateurs, estimant qu’ils étaient traqués par un AirTag. L’entreprise est aussi venue mettre à jour son article concernant l’assistance sur le suivi indésirable afin d’expliquer les fonctions de sécurité intégrées aux accessoires réseau AirTag, AirPods et Localiser‌‌.

Les autres changements à venir en 2022 pour les AirTag

Outre ces changements immédiats, Apple a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour la fin de l’année 2022 concernant les AirPods :

La recherche de précision : les personnes ayant un iPhone 11, 12 ou 13 pourront localiser un AirTag inconnu avec précision dans le cas où ils reçoivent une notification de suivi indésirable ;

: les personnes ayant un iPhone 11, 12 ou 13 pourront localiser un AirTag inconnu avec précision dans le cas où ils reçoivent une notification de suivi indésirable ; L’ affichage d’alerte avec son : une alerte textuelle sera envoyée sur les iPhone, iPad et iPod Touch environnants lorsqu’un AirTag sonne. Une nouveauté intéressante si un AirTag est difficile à entendre ou si le haut-parleur a été altéré. Cela permet au passage de répondre au problème de la commercialisation d’AirTag n’émettant pas de son ;

: une alerte textuelle sera envoyée sur les iPhone, iPad et iPod Touch environnants lorsqu’un AirTag sonne. Une nouveauté intéressante si un AirTag est difficile à entendre ou si le haut-parleur a été altéré. Cela permet au passage de répondre au problème de la commercialisation d’AirTag n’émettant pas de son ; La mise à jour des alertes de suivi indésirables pour avertir plus rapidement les utilisateurs possiblement pistés par un AirTag et Localiser ;

pour avertir plus rapidement les utilisateurs possiblement pistés par un AirTag et Localiser ; Le son des AirTag sera plus fort afin de faciliter sa recherche.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Tracker Detect : l’application Android pour détecter les AirTags malveillants !