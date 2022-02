Apple Music peaufine ses widgets sur Android et prépare l’arrivée d’Apple Classical

Apple Music vient de profiter d’une nouvelle version bêta (3.9) pour les smartphones Android. Via cette mise à jour, les utilisateurs peuvent profiter d’un changement notable : de nouveaux widgets pour contrôler et lancer certains titres. En plus de cela, le code source est venu montrer l’arrivée d’une nouvelle application musicale : Apple Classical. Comme son nom l’indique, cette dernière devrait apporter une nouvelle approche de la musique classique aux utilisateurs du service de streaming musical, fruit du rachat de Primephonic en août 2021.

De nouveaux widgets et de la musique classique pour Apple Music

Le monde d’Apple Music semble bien évoluer depuis quelque temps. Aux dernières nouvelles, Apple a racheté une entreprise spécialisée dans la génération de musique via intelligence artificielle : AI Music. Cette dernière devrait permettre à la firme à la pomme de proposer des pistes s’adaptant automatiquement à votre fréquence cardiaque ou encore de votre humeur du moment.

En attendant de voir arriver une nouveauté dans Apple Music lié à ce rachat, quelques changements (révélés par 9to5Google) commencent à pointer le bout de leur nez via la bêta 3.9 de l’application d’Android. Pour commencer, les deux widgets viennent d’évoluer. Le widget « Lecteur de musique Apple » devient ainsi plus large et plus haut, alors que « Récemment écoutée » profite de nouvelles configurations quand il est redimensionné. En plus de cela, nous pouvons remarquer que les arrière-plans de ces widgets changent en fonction de la couleur de la pochette d’album en cours de lecture. Si rien n’est en lecture, l’arrière-plan redeviendra rouge/rose.

Widgets Apple Music avant/après – Source : 9to5Google

Le deuxième point notable concernant cette mise à jour Apple Music 3.9 est la mention d’Apple Classical dans son code source. Cette mention fait directement penser à la mise en application du rachat de Primephonic, spécialiste de la musique classique en streaming, en août dernier par Apple. Depuis, l’application a été fermée et les abonnés sont invités à rejoindre Apple Music jusqu’à ce qu’une nouvelle application soit prête début 2022. Apple Classical pourrait ainsi être le nom du nouveau service d’Apple dédié à la musique classique. Le code source dévoile notamment la possibilité d’ouvrir une piste compatible dans ce nouveau service optimisé.

Primephonic

