Samsung annonce 4 ans de mises à jour Android pour ses smartphones, tablettes et montres connectées

À l’occasion de la présentation des Galaxy S22 ainsi que des Galaxy Tab S8 lors du Galaxy Unpacked du 9 février 2022, Samsung est venu faire une annonce importante concernant le suivi logiciel de ses appareils. Ces derniers profitent en effet de 4 ans de mise à jour Android. Cela concerne aussi d’autres modèles de smartphones, de tablettes, mais aussi de montres connectées de la marque sud-coréenne.

Plus de mises à jour Android pour les produits Galaxy de Samsung

Comme découvert sur le site officiel de Samsung avant le Galaxy Unpacked, certains smartphones et tablettes vont pouvoir profiter d’une année supplémentaire de mise à jour logiciel Android. Précédemment à trois années, le suivi logiciel de la marque passe en effet à quatre ans. Concernant le suivi en matière de sécurité, Samsung confirme qu’il passe à 5 années de correctif de sécurité, contre 4 auparavant. Tout cela ne concerne bien évidemment pas tous les appareils de la gamme Galaxy.

Durant la conférence Galaxy Unpacked 2022 d’hier, Samsung a tout d’abord confirmé 4 ans de mises à jour Android et 5 de sécurité pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ainsi que les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Dans un communiqué officiel, la firme sud-coréenne annonce ainsi que les smartphones suivants pourront profiter de ce même suivi : les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE et modèle à venir de la gamme Galaxy S ; les Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et modèles à venir de la gamme Galaxy Z ; les prochains à venir de la gamme Galaxy A ; ainsi que les prochains modèles de Galaxy Tab S.

Dernier point important à prendre en compte, les dernières montres connectées de Samsung profiteront aussi de 4 ans de mise à jour Android : les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Les modèles commercialisés à l’avenir sont aussi concernés.

Dans le communiqué annonçant ces nouveautés, TM Roh, président et responsable de l’activité MX (Mobile Experience) chez Samsung, est venu commenter : « Nous travaillons dur pour offrir à nos utilisateurs de Galaxy des expériences mobiles innovantes et durables. Et nombre de nos clients choisissent de conserver leurs appareils plus longtemps, qu’ils aiment leur modèle de smartphone spécifique ou qu’ils souhaitent contribuer à un monde plus durable« .

Il conclut ainsi en déclarant : « Aujourd’hui, nous allons encore plus loin dans notre engagement en faveur de l’innovation en proposant jusqu’à quatre générations de mises à niveau de l’interface One UI, afin que nos utilisateurs bénéficient plus longtemps de la meilleure expérience mobile possible. »