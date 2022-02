Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : Samsung compte proposer 4 ans de mises à jour Android

Au fur et à mesure que la conférence de présentation des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra approche, les informations à leurs sujets se confirment de façon plus officielle. Dernières en date, Samsung va proposer 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurités sur ses nouveaux smartphones haut de gamme. Cela concerne aussi des smartphones déjà commercialisés ou encore les Galaxy Tab S8.

Des mises à jour en pagaille pour les Galaxy S22, mais pas que

Le journaliste Joshua Swingle vient de découvrir des informations très intéressantes concernant les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, mais aussi d’autres appareils signés Samsung.

Un document de Samsung vient en effet de souligner un suivi de mises à jour plus long qu’auparavant. Dans les détails, Samsung s’engagerait à proposer 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. À titre d’information, le suivi était auparavant de 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Cette nouvelle initiative, garantissant un appareil à jour et sécurisé de façon plus pérenne, concernerait aussi les futures tablettes Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. En plus de ces produits à venir, les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra et S21 FE, ainsi que les derniers smartphones pliables de Samsung (Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3), sont concernés par cet élargissement des mises à jour Android et correctifs de sécurité.

Grâce à ces nouveaux détails, nous savons que les smartphones Galaxy S22 et les tablettes Galaxy Tab S8 de Samsung pourront passer à Android 16, étant donné qu’ils vont être commercialisés sous Android 12.

La guerre des mises à jour dans le monde des smartphones Android reprend ainsi de plus belle. Aucun constructeur ne promet de meilleur avenir pour leurs appareils que la firme sud-coréenne. Par exemple, OnePlus et Xiaomi proposent 3 ans de mise à jour Android ainsi que 4 années de correctifs. Google a dernièrement fait évoluer timidement sa stratégie avec les Pixel 6 en annonçant 5 ans de mises à jour de sécurité.

HUGE software commitments from Samsung! 👀



Galaxy S22 series

Galaxy S21 series

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Tab S8 series



All of these devices will get FOUR Android OS upgrades and FIVE years of security patches 👏🏻 Samsung previously promised 3 OS upgrades. pic.twitter.com/N7t5d9aTPY — Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) February 7, 2022

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S22 : Samsung utilise des filets de pêche pour fabriquer ses smartphones !