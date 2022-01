Samsung annonce enfin le Galaxy S21 FE – CES 2022

Alors que les Galaxy S22 sont attendus pour le début de l’année, Samsung est venu annoncer le Galaxy S21 FE. Même si son arrivée est très tardive, le smartphone profite tout de même d’arguments intéressants. Son prix vient tout de même tout gâcher en un claquement de doigts.

Un Samsung Galaxy S21 FE trop tardif

Cela fait maintenant plusieurs mois que le Galaxy S21 FE est attendu sur le marché des smartphones. Cependant, Samsung s’est vu obligé de décaler la sortie de cette nouvelle version de la gamme S21 à cause de la pénurie de composants, notamment pour privilégier ses autres smartphones haut de gamme. Pour le CES 2022, le constructeur est finalement venu lever le voile sur le smartphone ce 4 janvier. Comme le Galaxy S20 FE, la version « Fan Edition » du Galaxy S21 vient reprendre les éléments essentiels du smartphone haut de gamme, mais avec quelques modifications.

Pour commencer, le design du Samsung Galaxy S21 FE est très similaire au S21 standard. On retrouve une seule modification : l’aluminium du bloc photo et le cadre du S21 a été remplacé par du plastique. Quatre coloris sont proposés : noir, blanc, lavande et olive, soit les mêmes que les Galaxy Buds 2.

Du côté de la photographie, le module photo arrière vient profiter d’un changement au niveau du téléobjectif 3x. Il passe en effet de 64 Mpx pour le S21 à 8 Mpx pour le S21 FE. Le grand-angle et l’ultra grand-angle restent quant à eux à 12 Mpx. La caméra selfie baisse aussi en définition en tombant à 10 Mpx, contre 32 Mpx sur le S21. Un dernier élément vient faire plaisir sur ce smartphone : One UI 4, soit Android 12. Cela assure ainsi que le smartphone profitera des trois prochaines mises à jour majeures : Android 13, 14 et 15.

Pour la suite, la fiche technique est somme toute similaire au Galaxy S21 de Samsung : un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; un processeur Snapdragon 888 ; ou encore une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge filaire 25 W, sans fil 15 W et inversée 4,5 W.

Samsung a annoncé que le Galaxy S21 FE est d’ores et déjà disponible. Son prix de vente débute à 759 € pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, contre 829 € pour la version 8/256 Go. L’offre de lancement permet de profiter des Galaxy Buds 2 gratuitement jusqu’au 8 février. Le prix fait tout de même très mal lorsqu’on sait que les Galaxy S22 seront présentés dans quelques semaines par Samsung. Il semble en effet plus rentable d’attendre pour obtenir le S22 à un prix très sensiblement similaire.