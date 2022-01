PlayStation Now : les nouveaux jeux de janvier 2022

Avec le début de l’année qui vient de débuter, Sony vient d’annoncer les nouveaux jeux vidéo disponibles via son service de cloud gaming : le PlayStation Now. La firme nippone vient ainsi d’ajouter six titres à son catalogue : Mortal Kombat 11 ; Final Fantasy XII : The Zodiac Age ; Kerbal Space Program Enhanced Edition ; Fury Unleashed ; Unturned ; et Super Time Force Ultra. Dans le cas où ces licences ne vous sont pas familières, découvrez quelques informations à leur propos dans notre article !

Les nouveaux jeux PlayStation Now de janvier 2022

Après avoir profité du remaster de GTA III ou encore John Wick Hex durant le mois de décembre 2021, le PlayStation Now vient voir son catalogue agrandit de 6 jeux vidéo dès ce mardi 4 janvier 2022 :

Mortal Kombat 11 : le dernier jeu de combat de la licence. Comme d’habitude, les Fatality sont toujours aussi sanglants et jouissifs à effectuer afin de terminer les altercations avec vos adversaires. ;

: le dernier jeu de combat de la licence. Comme d’habitude, les Fatality sont toujours aussi sanglants et jouissifs à effectuer afin de terminer les altercations avec vos adversaires. ; Final Fantasy XII : The Zodiac Age : cette version remastérisée de Final Fantasy XII nous replonge dans ce RPG avec des combats plus dynamiques grâce à une plus une grande liberté de mouvement ;

: cette version remastérisée de Final Fantasy XII nous replonge dans ce RPG avec des combats plus dynamiques grâce à une plus une grande liberté de mouvement ; Kerbal Space Program Enhanced Edition : pour les personnes souhaitant partir dans l’espace, ce jeu est votre meilleur allié. L’objectif est en effet de construire moult fusées afin d’explorer les différentes planètes d’un vaste système solaire ;

: pour les personnes souhaitant partir dans l’espace, ce jeu est votre meilleur allié. L’objectif est en effet de construire moult fusées afin d’explorer les différentes planètes d’un vaste système solaire ; Fury Unleashed : jouable en solo, en coop locale ou en ligne, ce roguelike vous proposera d’améliorer votre arsenal et d’améliorer votre personne afin de défier des armées de monstres dans un univers de type BD ;

: jouable en solo, en coop locale ou en ligne, ce roguelike vous proposera d’améliorer votre arsenal et d’améliorer votre personne afin de défier des armées de monstres dans un univers de type BD ; Unturned : un jeu de survie avec des zombies assoiffés de sang ;

: un jeu de survie avec des zombies assoiffés de sang ; Super Time Force Ultra : une expérience similaire au célèbre BroForce où vous incarnerez jusqu’à 19 personnages dans 6 époques différentes.

Pour voir un peu de gameplay, voici la vidéo de présentation des nouveaux jeux PlayStation Now de janvier 2022 faite par Sony :

