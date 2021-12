PlayStation Now : une version mobile en cours de développement ?

Cela fait maintenant de nombreuses années que Sony propose le PlayStation Now, un service de cloud gaming par abonnement permettant de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 sur les dernières consoles Sony ou depuis un PC Windows. Cependant, la firme nippone ne s’est jamais lancée dans le monde du mobile, que ce soit sur iPhone ou Android. De nouvelles révélations révélées par The Verge et issue du procès Epic Games contre Apple viennent cependant de dévoiler que Sony avait bien l’intention de porter le PlayStation Now sur mobile par le passé.

Le PlayStation Now arrivera-t-il un jour sur mobile ?

Le PlayStation Now est aujourd’hui surpassé par le Xbox Game Pass et son service de cloud gaming (Xbox Cloud Gaming). Sony semble en effet ne pas s’être assez concentré sur l’accessibilité de son service ainsi que la bibliothèque de jeux proposés afin d’être suffisamment attractifs pour les joueurs. En effet, le service vient à peine de passer à la 1080p et n’est pas disponible sur Android, iOS et Mac.

Un document confidentiel utilisé lors du procès Epic Games contre Apple et découvert par The Verge vient cependant de montrer que la firme à la pomme avait connaissance du lancement du PlayStation Now sur mobile. En effet, le document dévoile qu’Apple avait connaissance d’une « extension mobile [pas encore annoncée] d’un service de streaming existant pour les utilisateurs de PlayStation, avec un accès en streaming à plus de 450 jeux PS3 pour commencer, puis à des jeux PS4« .

La présentation découverte montre notamment que le service aurait profité « uniquement des jeux PS3 » lors de son lancement en juillet 2017, alors que le service proposait déjà à cette période une poignée de jeux PS4. Apple semblait donc très bien informée sur les plans de Sony. Ces révélations sont « au beau milieu d’une explication des plans d’Apple pour lancer son propre service d’abonnement de jeux, Apple Arcade, qui ne sera annoncé que deux ans plus tard« , explique The Verge.

La question est désormais de savoir si Sony compte toujours déployer le PlayStation Now plus largement, c’est-à-dire sur de nouvelles plateformes, avec une bibliothèque plus grande ou via de nouveaux abonnements plus attractifs. Un élément de réponse a récemment été donné par le média Bloomberg. En effet, Sony compterait lancer trois nouveaux abonnements PlayStation Plus, dont un disposant de jeux disponible en cloud gaming, allant de la PS1 à la PS5. Cependant, aucune précision n’a été donné concernant le déploiement sur mobile. Il faudra donc patienter afin de connaitre plus précisément les plans de la firme nippone.

