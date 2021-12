Apple Car : de première images de la voiture électrique

Apple n’est pas encore prêt à dévoiler sa voiture électrique, mais l’accumulation de nombreux brevets officiels déposés par l’entreprise viennent de permettre d’établir de premiers rendus 3D de l’Apple Car. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes. En effet, des brevets peuvent ne jamais être utilisés par des marques et le lancement de la voiture électrique d’Apple n’est pas prévu pour demain. La firme à la pomme aurait donc encore le temps d’effectuer moult changements. Mais cela donne tout de même une première idée du design de ce véhicule.











Le design possible de l’Apple Car

Même si les rumeurs sont omniprésentes autour de l’Apple Car, Apple reste très discret concernant ses projets de voiture électrique autonome. Le concept 3D dont nous allons vous parler aujourd’hui, relayé par MacRumors, a été fait par la société britannique de location de véhicules Vanarama. Elle précise avoir basé les visuels 3D de ce modèle SUV coupé sur de « véritables brevets déposés par Apple« . L’entreprise s’est aussi inspirée du design de produits emblématiques d’Apple : iPhone, iPad ou encore MacBook.

À l’intérieur de cette voiture électrique et automobile, on retrouve tout d’abord des sièges pouvant se retourner. L’Apple Car se transforme ainsi en un véritable salon mobile. Il n’est ainsi pas nécessaire pour le conducteur d’être derrière le volant pour que la voiture se déplace. Cette information suit ainsi les différentes rumeurs soulignant qu’Apple prépare une voiture 100 % autonome.

Des brevets concernant les portes des voitures ont aussi été pris en compte. Ces dernières offrent ainsi « une plus grande flexibilité pour le mouvement et le chargement des passagers, avec des fenêtres évidées qui augmentent la hauteur libre lors de l’embarquement« . On retrouve ensuite une commande dédiée à l’utilisation de Siri dans l’habitacle, mais aussi un tableau de bord personnalisable.

Pour rappel, l’Apple Car devrait être présentée durant l’année 2024. Cependant, elle ne serait pas commercialisée directement par la firme de Cupertino. De récentes rumeurs ont en effet souligné que la firme à la pomme attendrait plusieurs mois avant de mettre la voiture sur le marché. Cela pourrait ainsi décaler les premières livraisons à 2025.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Apple : voici l’ensemble des produits prévus pour 2022 !