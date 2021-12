Essayez la 5G grâce à ce forfait mobile 100 Go à moins de 10 euros !

Le monde de la 5G ne semble pas accessible à tous les porte-monnaie lorsqu’on voit les offres des opérateurs français. Cependant, une offre vient sortir du lot : le forfait Le géant de Prixtel. L’opérateur virtuel, profitant du réseau de qualité de SFR, propose en effet 100 Go de données mobiles en 5G pour la modique somme de 9,99 € par mois !

La 5G à prix attractif, voici le forfait mobile du moment !

Avec les fêtes de fin d’année, vous allez surement offrir ou vous offrir un nouveau smartphone. Probablement compatible avec le réseau 5G, un forfait sans engagement pour l’accompagner est de mise. Pour s’essayer à la 5G sans trop se ruiner, Prixtel propose 100 Go de données mobiles pour 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois. À noter, ce forfait est flexible. Cela signifie que si vous consommez durant un mois entre 100 et 130 Go, vous paierez 12,99 € ; ou 15,99 € dans le cas où vous utilisez entre 130 et 160 Go.

Outre cette très belle quantité de données mobiles en France métropolitaine, le forfait mobile Prixtel propose aussi 15 Go depuis l’UE et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont de leur côté illimité en France et depuis l’UE et DOM, mais aussi vers les USA et le Canada ainsi que les fixes UE/DOM. Vous avez donc tout le nécessaire. Petit point très intéressant niveau écologie chez Prixtel, l’entreprise s’engage à compenser l’intégralité des émissions de CO2 générées par les forfaits de ses clients en plantant des arbres.

