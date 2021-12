Honor 50 et Magic Watch 2 – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons deux produits du constructeur chinois Honor : un smartphone et sa montre connectée pour compléter l’écosystème !

Le roi du rapport qualité prix : le Honor 50

En cette fin d’année 2021, Honor est revenu sur le marché des smartphones avec le Honor 50. AVec ce retour depuis la séparation avec Huawei, la marque chinoise propose un smartphone milieu de gamme affichant un très bon rapport qualité prix. Nous l’avons testé récemment, et c’est sans conteste un des meilleurs, si ce n’est le meilleur smartphone milieu de gamme.

Doté d’une dalle OLED 120 Hz, il assure une qualité et une fluidité à toute épreuve. Niveau performance, il embarque le Snapdragon 778G, un processeur octuple cœur de dernière génération, compatible 5G. Il est couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et dispose en fonction des versions de 128 ou 256 Go de stockage. Enfin, il est aussi équipé d’une batterie de 4 300 mAh compatible avec la recharge rapide 66 watts. Il suffit alors de 20 minutes pour récupérer 70% d’autonomie.

Coté photo, Honor a intégré un impressionnant capteur principal de 108 mégapixels qui est épaulé par un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx. Des capteurs macro et bokeh sont aussi de la partie, avec une caméra frontale de 32 Mpx.

Une montre connectée complète : la MagicWatch 2

Pour accompagner un smartphone, quoi de mieux qu’une montre connectée ? la Honor MagicWatch 2 conviendra à tout le monde avec ses deux tailles, 46 et 42 mm. Le look sportif, voire baroudeur de la plus grande, surtout dans sa teinte noir mat (Charcoal black) contraste avec celui plus habillé, plus passe-partout de la petite.

La montre est étanche jusqu’à 50m et se synchronise avec l’application Huawei Health, disponible aussi bien sur iOS qu’Android.

Les fonctionnalités sont diverses et variées, avec la possibilité de passer des appels en Bluetooth grâce aux microphones et haut-parleurs intégrés, ainsi que d’écouter de la musique grâce au stockage intégré de 4 Go. L’autonomie est enfin une grande force de cette montre connectée, car elle est estimée à environ une semaine. C’est un excellent score par rapport à d’autres modèles concurrents.

