Samsung prépare une montre avec écran enroulable et capteur photo

Le monde des montres connectées n’a pas spécialement évolué niveau design. On retrouve quelques formats d’écrans (rond, carré ou encore rectangulaire), mais rien de très innovant en soi. Un nouveau brevet découvert par LetsGoDigital laisse cependant entendre que Samsung travaillerait sur un modèle avec un écran enroulable ainsi qu’une caméra, soit deux éléments pas du tout communs sur des montres connectées.







Un nouveau format de montre connectée signé Samsung

Alors que tout le monde s’attendait à une Apple Watch avec des bords plats cette année, aucun changement n’a été opéré sur la gamme de montre connectée d’Apple. La Series 7 profite simplement d’un écran plus grand et d’une charge plus rapide. Du côté de Samsung, le design des Galaxy Watch 4 n’est pas non plus venu révolutionner le genre. Un récent brevet de la firme sud-coréenne viendrait cependant préparer le terrain sur un nouveau format de montre connectée.

Révélé par LetsGoDigital, ce brevet déposé auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) vient représenter une montre connectée avec un écran enroulable ainsi qu’une caméra en plein milieu. Appuyer sur la couronne de cette dernière permettrait d’étendre l’écran. Cela transformerait ainsi le design rond de la montre en ovale et permettrait de profiter d’un écran 40 % plus grand.

Les images déposées via ce brevet dévoilent aussi une nouvelle utilité qui pourrait arriver sur ce type de montres connectées Samsung : le visionnage de vidéos. Un visuel vient en effet montrer un utilisateur regardant une vidéo du super-héros Thor de l’univers Marvel. L’appareil photo est quant à lui au milieu de la montre et a pour but de prendre des photos et des vidéos.

Là où le fait de regarder des vidéos semble assez anecdotique, le capteur photo vient quant à lui répondre à un problème des montres connectées commercialisées jusqu’à aujourd’hui. Ces dernières sont en effet de simples compagnons de nos smartphones. On ne peut pas encore tout faire dessus, et notamment prendre une photo ou une vidéo.

Reste maintenant à savoir si ces innovations seront assez confortables à utiliser depuis notre poignet. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que comme tout brevet, il ne pourrait bien évidemment ne jamais voir le jour sous la forme d’un produit commercialisé par Samsung.