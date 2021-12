Tinder veut vous faire matcher musicalement grâce à Spotify

Faire des rencontres, c’est bien, trouver une personne qui vous correspond, c’est mieux. Tinder vient de lancer une toute nouvelle fonctionnalité afin de vous permettre de matcher avec une personne disposant des mêmes goûts musicaux que vous. Avec l’aide de Spotify, les utilisateurs pourront en effet afficher sur le profil de l’application de rencontre une de leur musique favorite.

Un nouvel atout pour matcher sur Tinder

Après avoir lancé la Swipe Night: Killer Weekend, Tinder est de retour avec une toute nouvelle fonctionnalité afin de vous permettre de juger le profil des autres. Pour cela, l’application de rencontre vient d’ajouter un mode Musique. La plateforme explique ainsi que les utilisateurs peuvent définir une chanson comme « hymne« . Cette intégration se fait directement grâce à Spotify. Ave ce mode, vous retrouverez l’expérience de swipe de Tinder, mais avec de la musique en arrière-plan. Cela permet ainsi de se faire rapidement une première idée des goûts musicaux de chacun.

Pour accéder à ce mode Musique, il suffit simplement de se rendre dans le nouvel onglet Explorer ajouté récemment par Tinder. De ce fait, la plateforme de rencontre propose cette nouveauté en option pour les utilisateurs intéressée. Les autres pourront ainsi toujours profiter de l’expérience classique de l’application. Kyle Miller, vice-président de l’innovation produit de Tinder, est notamment venu comparer cette nouvelle fonctionnalité à « ce sentiment lorsque vous êtes à une fête et que vous découvrez que quelqu’un d’autre aime les mêmes chansons que vous« .

A noter, le mode Musique devrait être disponible dans les semaines à venir dans tous les pays où Spotify est accessible. Pour l’utiliser, il faudra disposer d’un compte Spotify, mais aussi ajouter votre propre hymne à votre profil. Au passage, l’application de rencontres a dévoilé des statistiques sur la musique que les gens ont choisie comme hymne pour 2021. On retrouve en tête du classement « Way 2 Sexy (avec Future et Young Thug) » de Drake, suivi de « Kiss Me More » de Doja Cat & SZA et de « good 4 u » d’Olivia Rodrigo.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Sites de rencontre : voici quelques astuces pour augmenter le nombre de matchs !