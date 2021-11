Tinder lance Swipe Night: Killer Weekend, une nouvelle expérience interactive pour faire des rencontres

Tinder est de retour pour une deuxième saison de Swipe Night. En 2020, l’application de rencontre avait notamment réuni plus de 20 millions d’utilisateurs durant cette expérience interactive et avait permis d’augmenter de 26 % le nombre de matchs. Nommé Swipe Night: Killer Weekend, le nouvel événement débutera ce dimanche 7 novembre !

La Swipe Night: Killer Weekend de Tinder commence dès aujourd’hui

À partir de 18 heures, Tinder mettra en ligne sa nouvelle expérience interactive Swipe Night: Killer Weekend. En lançant cette expérience interactive, les utilisateurs seront plongés au cœur d’un roman policier. Durant cette mini-série, ils devront effectuer des choix cruciaux pour la suite de l’histoire afin de tenter de percer le mystère et résoudre l’enquête. L’évènement se déroulera sur trois épisodes durant trois dimanches consécutifs, plus précisément le 7, le 14 et le 21 novembre.

Outre le fait de profiter d’une série interactive, à l’instar de Black Mirror Bandersnatch sur Netflix, les utilisateurs de Tinder pourront aussi faire des rencontres. En effet, à la fin de chacun des épisodes, les membres de la plateforme de rencontres pourront « trouver leur « partner in crime » » grâce à la fonctionnalité Fast Chat. Ils pourront ainsi discuter avec des personnes ayant fait des choix similaires ou différents d’eux et pourront échanger concernant leurs intuitions et théories autour de cette enquête policière.

Concernant le processus de l’évènement, le même pour l’épisode 1, 2 et 3, les membres Tinder devront se rendre dans la nouvelle section Explore et entrer dans l’espace Swipe Night. Dès lors, ils pourront participer à l’expérience interactive et faire leurs propres choix. À noter, une dizaine de scénarios différents sont possibles. Après avoir fini l’épisode, les utilisateurs seront automatiquement redirigés vers Fast Chat afin de discuter avec les autres personnes ayant participé à Swipe Night: Killer Weekend. 30 secondes après, les membres pourront décider de matcher ou non avec les personnes avec qui ils échangent.

