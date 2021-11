Livall sort un nouveau casque de vélo intelligent

Le LIVALL BH60SE NEO est un casque intelligent multifonctionnel léger qui combine votre visibilité avec la connectivité. Avec des lumières et des indicateurs LED dissimulés (visibles, uniquement, lorsqu’ils sont activés), une télécommande au guidon, des haut-parleurs stéréo et la technologie Bluetooth pour se connecter à votre smartphone rendent ce casque parfait pour le cycliste moderne.

Nouvelles fonctions du casque intelligent NEO

Commande vocale en un clic

Haut-parleur (stéréo) et microphone

Témoins de freinage

Alarme SOS

État de la batterie

Arrêt automatique

Le casque intelligent de LIVALL est disponible sur lecyclo.com au prix de 169,99 €.

Une nouvelle fonctionnalité : le son

Le casque et le micro intégrés vous permettent de passer des invites de navigation ou de passer des appels de haute qualité. La conception des casques BH60SE NEO met l’accent sur un casque sportif, pour le vélo de route avec une attention particulière sur l’aérodynamisme et la légèreté.

Le haut-parleur Bluetooth avancé vous permet de profiter de la musique sans casque ou écouteurs. Vous pouvez aussi l’utiliser pour vos appels, le microphone reste cependant à tester. Grâce au haut-parleur et au microphone, le BH60SE NEO fonctionne également comme un talkie-walkie. Ceci entre deux casques LIVALL permet également une communication libre sans interférence dans les grands groupes.

Utilisez la fonction talkie-walkie pour communiquer avec votre équipe. Une connexion à l’application LIVALL via Internet est requise (qui utilise les données cellulaires) pour réaliser cette fonction.

L’éclairage intégré

Ce casque intelligent augmente également la sécurité. En effet, il détecte tout accident grâce à son capteur de choc intégré et envoie un message d’alerte SOS d’urgence. Le BH60SE NEO combine ainsi sécurité, technologie et design avec la meilleure qualité.

Il dispose d’un éclairage arrière, mais aussi de clignotants intelligents. Les 14 LED situées à l’arrière s’allument et peuvent être utilisées à diverses fins. Ils fonctionnent comme des feux arrière lorsque vous faites du vélo et contribuent à rendre le cycliste plus visible, surtout la nuit. D’une simple pression sur un bouton, les clignotants peuvent être transformés en indicateurs, pour montrer le trafic derrière vous que vous souhaitez tourner.

Lorsqu’il fait sombre, le BH60SE NEO utilise un éclairage intelligent (voyant d’avertissement LED et feux clignotants) qui s’active automatiquement. Pour éviter tout accident, ces feux intelligents de casque de vélo sont vus par l’entourage du motard (circulation routière), ce qui l’avertit de sa présence de jour comme de nuit.

En cas d’accident, la fonction d’alerte SOS envoie aux coureurs l’emplacement de la carte Google à leurs contacts d’urgence présélectionnés. Le casque détecte que le cycliste est tombé de son vélo et un compte à rebours de 90 secondes est déclenché, qui, s’il n’est pas annulé, enverra l’alerte. Cette fonctionnalité nécessite que le smartphone de l’utilisateur ait la fonction GPS activée.

L’autonomie du casque est annoncée à 10h pour une utilisation avec les lumières seules. Avec la musique, en plus de l’éclairage, l’autonomie est comprise entre 3 et 6h. Une charge complète du casque prendra quant à elle 3 heures. Tout est donc compatible pour une sortie nocturne ou le vélotaff.

Design

Un bon design et une conception légère, de 310 grammes, font de ce casque intelligent le compagnon parfait pour le vélo de route. Si vous êtes en déplacement jour et nuit en toute sécurité – bien avant tout à voir. En cas de rétro-éclairage lumineux ou de clignotants utiles, changez votre réglage en appuyant simplement sur un bouton pour le réglage des LED.

Conclusion

En plus de la nouvelle fonction musique et appel, le casque de chez LIVALL est prometteur. De plus avec un poids réduit, une autonomie allongée et un design au plus proche des casques de route, il semble être un bon compagnon pour vos sorties à vélo. Il existe dans les tailles 55 à 61 cm.

Si vous cherchez, un casque pour, une utilisation plus urbaine vous pouvez vous orienter vers le EVO 21 de LIVALL.