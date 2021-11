Windows 11 : la barre des tâches devrait retrouver une fonction bien pratique

Windows 11 est sorti, mais ne fait pas que des heureux, à commencer par la barre des tâches. Cependant, celle-ci va très prochainement s’améliorer et réintégrer une fonction essentielle à son utilisation, présente sur Windows 10.

La barre des tâches de Windows 11 pourrait bientôt changer

Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft n’apporte pas de grands changements à OS. Cependant, quelques petits changements ne sont pas forcément au goût de tout le monde. À commencer par la barre des tâches, placée au centre désormais.

Tout d’abord, il n’est plus possible de glisser la barre des tâches pour la placer sur un une autre tranche de l’écran, comme sous Windows 10. Ainsi, les utilisateurs doivent se contenter d’une barre des tâches située sur la tranche inférieure de l’écran. De plus, la barre des tâches conserve une taille fixe : on ne peut plus la redimensionner pour afficher davantage d’icônes.

Le drag and drop devrait faire son retour en 2022

Un autre inconvénient de cette nouvelle barre des tâches concerne le « drag & drop ». En effet, il n’est plus possible de glisser / déposer directement une application sur la barre des tâches de Windows 11. Auparavant, on pouvait simplement glisser-déposer des applications ou des fichiers sur la barre en question, sans avoir besoin de l’épingler manuellement.

D’après le site Deskmodder.de, Microsoft travaille sur une solution pour proposer du drag and drop avec la barre des tâches de Windows 11. Cette fonction, pourtant utile et populaire a été supprimée avec lke passage de Windows 10 au nouvel OS. Une version « Preview » serait déjà prévue après Noël. Elle devrait trouver son chemin vers le programme Windows Insider. Son déploiement pour le grand public devrait se faire plus tard au travers d’une mise à jour de fonctionnalités.

