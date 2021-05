Livall EVO21 : Un casque intelligent pour le vélo de route

Le fabricant de casques Livall à lancer un nouveau casque équipé d’éclairages. En plus, le casque est doté de fonctions intelligentes. Actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Indiegogo, le EVO21 dispose d’éclairages et d’un système d’alerte automatique en cas de chute.

Le confort du casque

LIVALL EVO21 est un casque de vélo de route inspiré des casques aérodynamiques. Il optimise la résistance à l’air et réduit la transpiration grâce à un système de canaux internes. Livall ne propose pas de visière sur ce casque.

Le nouveau système de canaux et le poids léger de 350 grammes lui donnent tous les atouts pour être le plus confortable possible.

Sécurité aux chocs et fonctions intelligentes

La première couche répartit la force d’une collision dans toute la coque, minimisant la force et amortissant votre tête. La deuxième couche de Polysource PSI est une doublure spéciale résistante aux chocs. Elle absorbe la pression restante et l’éloigne de votre tête. Et la couche finale, en mousse à mémoire de forme, assure un ajustement parfait, quelle que soit la durée de votre trajet. Seul bémol sur cette conception, il n’y a pas de protection MIPS comme peut le proposer son concurrent de la marque LUMOS (Test par LCDG ici).

L’intelligence du casque peut alerter en cas d’urgence. En effet, il est doté d’un capteur G à 3 axes, d’une détection de chute brevetée et d’un système d’alerte SOS, le casque peut envoyer automatiquement un message SOS à votre contact d’urgence via l’application LIVALL RIDING.

Éclairage du casque intelligent

Le casque dispose de feux avant à grand-angle et les feux arrière intelligents ultra-lumineux à 270 °. Ils maximiseront votre visibilité même à longue portée. De plus, les LED signalent aux conducteurs ce que vous allez faire ensuite : arrêter, tourner ou rouler. Enfin, trois effets de lumière dynamiques vous assureront d’être remarqués dans n’importe quelle rue. Votre sécurité sera optimum sans négliger votre confort.