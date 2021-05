Le forfait mobile 80 Go à 3,99 euros n’est disponible que jusqu’à ce soir !

En cette fin de mois de mai, il est temps de faire des économies sur votre forfait mobile ! Pour l’occasion, Cdiscount mobile a lancé depuis quelques semaines une offre des plus intéressantes : 80 Go de data en 4G pour le prix de 3,99 euros par mois ! Attention tout de même, cette offre promotionnelle n’est disponible que jusqu’à ce soir minuit.

Un forfait mobile sans engagement abordable avec 80 Go de données 4G

Nous voulons toujours payer moins cher nos abonnements, surtout à l’approche de l’été et des vacances. Si vous souhaitez en plus avoir une grande enveloppe de données mobiles dans votre forfait, nous avons l’offre idéale pour vous chez Cdiscount Mobile.

L’opérateur virtuel vient en effet de déployer durant ses derniers jours un forfait mobile sans engagement alléchant composé de 80 Go de données mobiles en 4G. Une quantité largement suffisante pour surfer sur internet, les réseaux sociaux, Netflix, votre messagerie instantanée favorite, streamer de la musique sur Spotify ou Apple Music… ou partager votre connexion avec votre ordinateur par exemple. En plus de cette charmante enveloppe, le forfait dispose de 8 Go de data en Europe et dans les DOM, mais aussi des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’étranger vers un numéro français.

Côté prix, Cdiscount Mobile affiche cette offre à 3,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 13,99 euros par mois. La souscription est disponible uniquement jusqu’à ce soir minuit.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.