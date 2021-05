Fête des Mères : un cadeau tech audio de dernière minute ?

uLa fête des Mères, c’est bientôt ! Vous avez pensé à un cadeau, mais vous voulez peut être ajouté un petit plus ? Ou bien toute la famille n’a pas eu d’idée et il vous reste un peu de temps pour vous dégotter un petit quelque chose qui ferait plaisir. Ne vous inquiétez pas, on a pensé à tout !

Beats Solo Pro : Le casque esthétique et performant

Le Beats Solo Pro peut être un cadeau de choix pour votre mère, affiché au prix de 299,95 € sur le site officiel. Il alliera cadeau stylisé au produit tech dont on peut se servir quotidiennement.

Le Solo Pro dispose de la réduction de bruit active ainsi que du mode transparence. Ce dernier est un mode qui laisse volontairement passer du son extérieur pour être plus attentif à son environnement. Le casque a également 22 heures d’autonomie avec une technologie Fast Fuel, pour recharger 3 heures d’écoutes en 10 minutes. Pour finir, les commandes se font via le bouton unique sur le côté du casque et la puce H1 permet une meilleure connectivité avec les appareils Apple. Besoin d’un peu plus de précisions ? Nous avons publié un test du Solo Pro, allez le lire !

Produit disponible sur asque Beats Solo Pro sans fil avec réduction du bruit - Puce Apple H1 pour casques et écouteurs, Bluetooth classe 1, mode Réduction active du bruit, mode Transparence, 22 heures d'écoute - Noir

Voir l'offre 270,00 €

Si vous ne vous êtes pas encore décidés, mais que le style Beats plaît à votre mère, allez jeter un coup d’œil du côté des Beats Flex ! Disponibles à 49,95 € sur le store officiel, ils conviendront à une utilisation plus sportive ou citadine. Une fête des Mères parfaite !

Les Beats Flex disposent d’une façon simple de les laisser autour de son cou grâce à des aimants. Disponibles également avec la technologie Fast Fuel, il est possible de rajouter 1,5 heure d’écoute en 10 minutes de charge. L’autonomie est tout de même de 12 heures d’écoute sur ce modèle. Dans la paire d’écouteurs, pas de puce H1 mais la puce W1, permettant une portée plus élevée et une meilleure connexion avec la technologie Bluetooth classe 1.

Produit disponible sur Écouteurs sans Fil Beats Flex – Puce Apple W1 pour Casques et écouteurs, écouteurs magnétiques, Bluetooth Classe 1, 12 Heures d'écoute – Noir Beats

Voir l'offre 37,36 €

D’autres références ?

Si ces deux modèles ne vous conviennent pas, allez jeter un coup d’œil du côté de Jabra ! Le Elite 45H avec ses 50 heures d’autonomie nous en avait bluffé ! Allez lire le test que nous en avons fait, la note finale est de 8.7 !





Produit disponible sur Jabra Elite 45 h Casque Sans Fil Supra-Auriculaire – Casque Compact Pliable avec une Autonomie de 50 Heures – Technologie d'Appel à 2 Microphones – Noir Titane

Voir l'offre 42,75 €

Produit disponible sur Aftershokz Xtrainerz,ÉCouteur Natation À Conduction Osseuse, Lecteur MP3 ÉTanche IP68,Casque Sport pour Piscine Surfant Course avec 4 Go Mémoire, Noir Diament【Non Bluetooth】

Voir l'offre 159,95 €

Si votre mère ne supporte pas qu’un écouteur se loge dans son canal auditif ou que son oreille soit recouverte, pas de panique, nous avons une solution. Avec les Xtrainerz de chez Aftershokz, vous avez de quoi lui faire plaisir ! Allez lire le test qu’on a publié sur ces écouteurs.

En espérant que la fête des Mères soit un moment joyeux pour tout le monde !