Smart Monitor : Samsung présente un écran PC de 43 pouces

La gamme d’écrans intelligents Samsung s’élargit. Après les nouveaux écrans annoncés pour 2021, Samsung ouvre le bal avec notamment un écran avec une diagonale d’écran inédite : 43 pouces.

De nouveaux écrans avec des fonctions avancées

La gamme de moniteurs informatiques intelligents de la société coréenne s’élargit une nouvelle fois. On retrouve un modèle de 43 pouces avec une résolution 4K : le M7. On retrouve également l’écran M5 de 24 pouces avec une résolution de 1080p. Ces deux modèles représentent le plus grand et le plus petit écran intelligent à ce jour.

Source : Samsung

Samsung a présenté l’écran intelligent l’année dernière, le décrivant comme un écran «tout faire» conçu à la fois pour le travail et le divertissement. Les écrans ont des haut-parleurs intégrés et des fonctions de télévision intelligente via la plate-forme Tizen de Samsung, ce qui signifie que vous pouvez exécuter des applications vidéo comme Netflix directement sur l’appareil, ainsi qu’accéder à des programmes de bureau et de productivité à distance comme Office 365. Les écrans intelligents ont une télécommande fonctionnant avec Alexa, Google Assistant et Bixby. Il existe également une prise en charge sans fil pour DeX, l’environnement de bureau de Samsung qui fonctionne sur les smartphones Galaxy.

Samsung Smart Monitor : TV ou écran PC ?

La série M7 comprend désormais des options 4K de 43 pouces et 32 ​​pouces. La série M5 utilise des panneaux 1080p et est disponible en tailles 24 pouces, 27 pouces et 32 ​​pouces. Samsung propose également une version blanche de l’écran intelligent M5 de 27 pouces et 32 ​​pouces.

Source : Samsung

On retrouve en fait des fonctionnalités très inspirées des téléviseurs Samsung — jusqu’à l’absence de prise DisplayPort. Néanmoins, la principale différence entre ce type d’écran et un véritable téléviseur se jour sur le tuner TV. Les écrans Smart Monitor de la firme coréenne sont en effet dépourvus de tuner.

Samsung n’a pas encore annoncé de prix pour les nouveaux modèles, mais pour le contexte, le M7 de 32 pouces est sorti à 399,99 tandis que le M5 de 27 pouces coûte 229,99 €. On peut donc s’attendre à des prix légèrement plus élevés et plus bas que ces deux extrêmes.

