Samsung présente 12 nouveaux écrans pour PC lancés en 2021

Samsung a dévoilé 12 nouveaux écrans pour PC dans trois gammes différentes S6, S7 et S8. Ces écrans IPS embarquent de nombreuses technologies pour améliorer l’expérience visuelle afin de la rendre plus confortable pour les yeux. L’objectif est de réduire la fatigue oculaire même après une utilisation prolongée.

12 nouveaux écrans, du 24 pouces au 34 pouces

La particularité entre ces écrans est de proposer un design aux bordures fines, du HDR10 et un angle de vision de 178 degrés. Ils ont la fonctionnalité PBP (Picture By Picture) et PIP (Picture In Picture), ce qui permet d’afficher plusieurs contenus à la fois sur l’écran.

Avec 7 références « entrée de gamme », la série S6 est la plus large. Elle regroupe les S60A et S60UA, deux écrans offrant une définition QHD proposés en versions 24, 27 et 32 pouces. Le dernier membre de la série S6 est le S65UA. Il embarque une dalle incurvée de 1000R avec une définition UWQHD. Les inclinaisons et hauteurs sont ajustables et ils pivotent à 90°. Ils sont dotés de hub USB, d’un port USB-C PD (90 W) et d’un port Ethernet.

La série S7 se limite au S70A : un 32 pouces et un 27 pouces avec une définition UHD 3 840 x 2 160, avec un design plat. Ces deux modèles ont moins de réglages de position, pas de hub USB et pas d’Ethernet.

Les Samsung S70A et S65UA

La firme coréenne propose deux autres écrans quasiment similaires à ceux-ci, dans la gamme S8. Ce sont les S80A et le S80UA, proposant également 27 pouces avec une définition UHD. Tous sont en 3 840 x 2 160, avec un format plat également. Ils retrouvent tous les réglages de position et d’orientation, des ports USB, mais pas d’Ethernet.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ces nouveaux écrans :

Des écrans PC avec une technologie pour protéger les yeux

De plus, tous les moniteurs sont certifiés Intelligent Eye Care par le TÜV Rheinland. Cette technologie adapte la qualité d’image en ajustant automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction des conditions ambiantes. Cela permet d’avoir un confort de vision optimal sans se fatiguer les yeux, sans avoir à effectuer un quelconque réglage.

Les moniteurs disposent également d’un mode spécial pour les yeux qui réduit les émissions de lumière bleue, lumière engendrant la fatigue oculaire et retardant le sommeil. Le Flicker Free protège également nos yeux de tout scintillement sur l’écran.

Il s’agit pour le moment d’annonces sans aucun détail de disponibilité ni tarif. Il faudra donc patienter jusqu’à une annonce qui ne devrait pas tarder. Ce qui est sur, c’est que les écrans seront disponibles dans le courant de l’année 2021. Ils seront un excellent choix si vous avez par exemple besoin d’un écran externe pour un Mac mini par exemple.

