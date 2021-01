Ce PC Samsung OLED a une webcam incrustée dans la dalle

Publicité

On connaissait les écrans OLED pour les téléviseurs. Eh bien ! on en verra très bientôt sur des ordinateurs portables. En effet, c’est l’annonce qui a probablement eu plus d’échos auprès des utilisateurs de Samsung ces dernières heures. Le constructeur coréen souhaite produire des écrans OLED pour des Laptops. Et ce n’est pas tout ! L’une des fonctionnalités du futur produit serait une webcam intégrée. Une annonce révolutionnaire qui mérite qu’on s’y attarde à travers cet article.

L’implémentation d’une caméra cachée aux Laptops

Il a été révélé au monde entier, depuis plusieurs mois, que Samsung souhaite expérimenté la technologie de la caméra cachée sur ses Smartphones. Mais, nul n’aurait imaginé que son application aux PC portables se ferait bien avant. Un choix du constructeur qui serait dû à plus de facilité d’adaptation de la nouvelle technologie aux webcams des PC portables plus qu’aux caméras frontales des Smartphones. Le pari de Samsung était de conserver la qualité et la netteté de l’image d’un appareil à l’autre. L’avantage d’intégrer cette technologie au écrans OLED est que ces derniers sont sans bordures. Ce qui facilite son immersion et permet de profiter d’un format compact sans affecter la taille de l’écran. Une autre solution aurait pu être envisagée. Mais elle nécessiterait tout de même des bordures fines.

Davantage de finesse et de légèreté avec le Samsung Tease

Le PC portable avec écran OLED à webcam intégrée que propose Samsung est un laptop dont l’écran occupe près de 93% de l’ensemble de l’appareil. C’est pour dire que le Samsung Tease est entièrement tactile. Il est doté de dalles ultra fines et légères pour vous permettre d’y travailler avec plus de confort. Cette technologie, même si elle est nouvelle dans le domaine des PC portables, ne l’est pas totalement dans le secteur de l’électronique. En effet, certains constructeurs, comme ZTE, ont déjà proposé des Smartphones l’intégrant l’année dernière. Mais, le succès et la performance n’était pas au rendez-vous. On espère que Samsung aura plus de chance.

