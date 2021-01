Publicité

Chaque année le CES est l’occasion pour les marques de dévoiler leurs nouveautés. Lenovo annonce alors ses nouveaux moniteurs et AIO.

Yoga AIO 7

Avec le Yoga AIO 7, Lenovo propose un nouvel ordinateur tout-en-un puissant et haut de gamme sous Windows 10.

Alimenté par les performances exceptionnelles du processeur AMD Ryzen 7 4800H et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 2060.

Grâce à sa charnière rotative, il est possible de faire pivoter d’un doigt l’écran d’une position horizontale à une position verticale ou d’incliner l’angle jusqu’à 20 degrés pour un confort personnalisé.

En plus, avec le dispositif de diffusion sans fil intégré du Yoga AIO 7, il est possible d’activer l’écran à distance depuis une tablette ou un smartphone.

Le contenu bascule même automatiquement sur l’écran du PC.

Une future mise à jour va permettre de transformer le Yoga AIO 7 en Smart TV 4K.

Les haut-parleurs certifiés JBL sont idéalement placés sous l’écran rotatif. Ils assurent ainsi un son puissant et immersif même lorsque l’écran est à la verticale.

Grâce à un design contemporain et minimaliste, dans un mélange de couleurs Cloud Grey et Moon White, il s’intègre parfaitement dans n’importe quelle décoration intérieure.

Le Yoga AIO 7 est le premier tout-en-un à être doté d’un écran IPS 4K de 27 pouces prenant en charge 99 % de la colorimétrie Adobe RGB et 99% du DCI-P3 pour des visuels éblouissants.

Moniteurs L24i-30 et L27e-30

Les nouveaux moniteurs Lenovo en couleur Raven Black, disposent d’un

cadre fin sur trois côtés.

Le Lenovo L24i-30 possède un socle avec une finition tout en métal bicolore alors que le Lenovo L27e-30 arbore un pied sculpté au design plus sobre et de couleur grise graphite.

Les écrans IPS Full HD haut de gamme proposés sur les moniteurs Lenovo L24i-30 (23,8 pouces) et Lenovo L27e-30 (27 pouces) offrent des images nettes pour se divertir, travailler et étudier. La technologie anti-éblouissements et de confort oculaire a été certifiée par TÜV permet une utilisation prolongée.

Les pieds possèdent aussi des fonctions de câble management cachées, mais aussi un support de smartphone intégré pour garder un bureau bien rangé.

Les deux moniteurs prennent en charge la technologie AMD FreeSync pour des jeux fluides et sans saccades.

De plus, ces écrans ont un taux de rafraîchissement jusqu’à 75 Hz via leur port d’affichage en HDMI2.

Prix et disponibilité

Le moniteur Lenovo L27e-30 démarrera à partir de 199 € et devrait être disponible à partir de mars 2021.

Le moniteur Lenovo L24i-30 démarrera à partir de 149 € et devrait être disponible à partir de mars 2021.

Le Yoga AIO 7 débutera à partir de 1199 € et devrait être disponible en avril 2021