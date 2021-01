Publicité

Cette nouvelle année s’annonce très ambitieuse chez Apple avec de nombreux projets en vu. L’un de ces projets concernerait les ordinateurs MacBook de la marque à la pomme. En effet, Le géant de l’électronique américain envisagerait non seulement d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à ses futurs modèles de MacBook, mais aussi de faire disparaître pas mal d’autres éléments non moins importants. Cet article vous fait le point sur tous ses éléments.

Les modifications à venir sur les futurs MacBook Pro d’Apple

Des informations ressortant des propos de certains analystes internationaux du domaine de la technologie, Apple apporterait un nouveau design à ses modèles MacBook de 2021. Il s’agirait d’un design plus carrée, se rapprochant de celui de l’iPhone 12 et de l’iPad Pro. La marque à la pomme devrait concevoir les prochains MacBook en deux formats (14 et 16 pouces). Pour ces modèles, Apple maintiendrait sa philosophie qui est de toujours faire mieux en terme de performance à chaque génération de MacBook. Ainsi, cette nouvelle génération connaîtrait de nettes améliorations notamment en ce qui concerne: la puissance, la rapidité du processeur, la qualité de l’écran, les panneaux lumineux, la méthode de recharge et l’autonomie de la batterie.

Les changements les plus marquant sur les futurs MacBook

En dehors de toutes ces modifications prévues sur ses nouveaux ordinateurs portatifs, Apple envisagerait revenir à la connectique magnétique MagSafe qui est déjà présente sur les iPhone 12. Une technologie qui marquerait un retour en arrière et contraindrait les utilisateurs à acheter un chargeur neuf en cas de défaillance de celui livré avec le MacBook. L’autre élément marquant sur le nouveau MacBook serait l’abandon de la Touch Bar, cette technologie introduite depuis 2016 sur ces ordinateurs et qui a même été brevetée récemment. Ce surprenant choix du constructeur américain découlerait des avis partagés des utilisateurs sur la réelle utilité de cette fonctionnalité. Cette suppression devrait donc mettre tout le monde d’accord.

